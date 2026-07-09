Coupe du monde 2026 : pourquoi l’Argentine est-elle moins sanctionnée que d’autres équipes ?

À l’approche des quarts de finale de la Coupe du monde 2026, un chiffre alimente les débats. Certaines sélections reçoivent un carton jaune après seulement quelques fautes, tandis que l’Argentine semble bénéficier d’une plus grande tolérance arbitrale. Ces statistiques, compilées à partir des données du tournoi, mettent en lumière des écarts parfois spectaculaires entre les huit dernières équipes en lice.

Le cas de l’Angleterre est le plus frappant : les Three Lions écopent d’un carton toutes les sept fautes commises. À l’opposé, l’Argentine n’est sanctionnée qu’une fois toutes les 22 fautes. Un rapport de plus de trois entre les deux nations qui relance les discussions sur l’interprétation de l’arbitrage.

Le classement des équipes les plus sanctionnées

🏴 Angleterre : 1 carton toutes les 7 fautes

🇲🇦 Maroc : 1 carton toutes les 9,8 fautes

🇧🇪 Belgique : 1 carton toutes les 10 fautes

🇨🇭 Suisse : 1 carton toutes les 11,5 fautes

🇫🇷 France : 1 carton toutes les 12,2 fautes

🇳🇴 Norvège : 1 carton toutes les 13,6 fautes

🇪🇸 Espagne : 1 carton toutes les 17,5 fautes

🇦🇷 Argentine : 1 carton toutes les 22 fautes

Ces chiffres ne signifient pas forcément qu’une équipe est favorisée ou défavorisée. Ils reflètent avant tout le rapport entre le nombre de fautes commises et le nombre de cartons reçus. Le style de jeu, la nature des interventions ou encore le contexte des rencontres peuvent fortement influencer les décisions des arbitres.

L’Angleterre et le Maroc jouent avec le feu

L’Angleterre apparaît comme l’équipe la plus sévèrement sanctionnée parmi les quarts de finalistes. Les hommes de Gareth Southgate (ou de son successeur selon cette édition) pratiquent un pressing très agressif, ce qui explique en partie leur importante récolte de cartons. Les statistiques montrent également que les Anglais sont les seuls à avoir déjà reçu un carton rouge parmi les huit derniers qualifiés.

Le Maroc figure lui aussi parmi les équipes les plus sanctionnées. Les Lions de l’Atlas compensent souvent leur intensité physique par une grande discipline tactique, mais leur engagement dans les duels leur vaut régulièrement des avertissements. Malgré cela, ils restent l’une des meilleures surprises du tournoi après avoir éliminé le Canada pour rejoindre les quarts de finale.

L’Argentine au cœur des débats

À l’inverse, l’Argentine est l’équipe qui reçoit le moins de cartons par faute commise. Cette statistique alimente les polémiques depuis plusieurs jours, notamment après le huitième de finale remporté face à l’Égypte. Plusieurs décisions arbitrales, dont un but refusé aux Égyptiens et un penalty non accordé, ont suscité de vives réactions. La fédération égyptienne a même déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA.

De nombreux observateurs rappellent toutefois qu’il n’existe aucune preuve d’un traitement de faveur. Les arbitres évaluent chaque faute selon son intensité, son caractère dangereux et son contexte. Une équipe peut donc commettre davantage de fautes « tactiques » ou moins violentes sans être systématiquement avertie.

La discipline pourrait jouer un rôle majeur dans la suite du tournoi. Avec le règlement de la FIFA, les cartons jaunes sont remis à zéro après les quarts de finale, ce qui évite qu’un joueur manque la finale pour une accumulation d’avertissements. En revanche, les expulsions restent naturellement suspendables.

À ce stade de la compétition, chaque détail compte. Les équipes les plus sanctionnées devront faire preuve de davantage de maîtrise pour éviter de jouer en infériorité numérique ou de perdre des joueurs clés. De leur côté, les sélections les moins averties tenteront de conserver cette discipline tout en poursuivant leur quête du titre mondial.