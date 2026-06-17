Portugal – RDC : qui est Yoane Wissa, le premier buteur de l’histoire des Léopards en Coupe du monde ?

L’histoire du football congolais s’est écrite ce mardi à la Coupe du monde 2026. En trouvant le chemin des filets face au Portugal, Yoane Wissa est devenu le premier joueur de l’histoire de la RD Congo à marquer un but en phase finale d’un Mondial.

Face à l’une des nations les plus prestigieuses du football mondial, l’attaquant des Léopards a offert un moment inoubliable à tout un peuple. Son but permet également à la sélection congolaise de rêver d’un résultat historique pour son grand retour sur la scène mondiale.

🚨🚨 YOANE WISSA DEVIENT LE PREMIER BUTEUR DE L’HISTOIRE DE LA RD CONGO 🇨🇩 EN COUPE DU MONDE !!! 🏆🌎 17 juin 2026

De Villeneuve-Saint-Georges à la Premier League

Né le 3 septembre 1996 à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, Yoane Wissa possède des origines congolaises par ses parents. Formé en France, il s’est révélé sous les couleurs d’Angers avant de poursuivre sa progression à Laval, Ajaccio puis Lorient.

C’est en Bretagne qu’il explose véritablement aux yeux du grand public. Grâce à sa vitesse, sa percussion et son efficacité devant le but, il devient l’un des joueurs les plus redoutables de Ligue 1.

Ses performances attirent alors l’attention de Brentford, qui le recrute en Premier League en 2021. Au terme de 149 matchs pour 49 buts avec le club londonien, il rejoint Newcastle United en 2025. En Angleterre, Wissa franchit encore un cap. Saison après saison, il s’impose comme l’un des éléments offensifs majeurs des Magpies, enchaînant les buts face aux plus grandes équipes du championnat anglais.

Yoane Wissa, le symbole de la renaissance des Léopards

International congolais depuis 2020, Yoane Wissa est rapidement devenu l’un des leaders offensifs des Léopards aux côtés de Chancel Mbemba, Arthur Masuaku et Cédric Bakambu.

Son rôle a été déterminant lors de la campagne qualificative qui a permis à la RD Congo de retrouver la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974. Une attente de plus de cinquante ans pour les supporters congolais.

En inscrivant ce but contre le Portugal, Wissa n’a pas seulement marqué dans un match de football. Il a offert à son pays un moment historique qui restera gravé dans la mémoire collective du football congolais.

À 29 ans, l’attaquant de Newcastle United entre ainsi dans la légende des Léopards. Désormais, chaque but marqué par la RD Congo en Coupe du monde sera comparé au sien, celui qui a ouvert le compteur et permis à toute une nation de célébrer enfin son premier but dans l’histoire du Mondial.