Newcastle frappe fort : Yoane Wissa débarque pour 55 M£

L’attaquant congolais quitte Brentford pour s’engager quatre ans avec Newcastle. Un transfert record pour lui et un joli coup financier pour les Bees.

L’essentiel Newcastle recrute Yoane Wissa (29 ans demain) pour un montant oscillant entre 50 et 55 M£, contrat jusqu’en 2029.

L’international congolais sort de deux saisons pleines à Brentford avec 31 buts en Premier League, profitant notamment de la suspension d’Ivan Toney.

Polyvalent, travailleur et intelligent dans ses déplacements, il rejoint Nick Woltemade pour dynamiser l’attaque des Magpies.

NEWCASTLE – Eddie Howe tient sa nouvelle arme offensive. Après Nick Woltemade, c’est au tour de Yoane Wissa de poser ses valises à St James’ Park. Montant de l’opération : 55 M£ (74,6 M$), même si Newcastle insiste sur une base fixe de 50 M£ avec bonus. Brentford, qui l’avait recruté 8,5 M€ à Lorient en 2021, réalise une plus-value colossale.

Né à Kinshasa et formé en France, Wissa a connu un parcours atypique. Gardien dans ses débuts, il a progressivement remonté le terrain pour devenir attaquant à Lorient. Avec les Merlus, il a décroché le titre de Ligue 2 en 2020 et assuré le maintien en Ligue 1 l’année suivante. Repéré par Brentford, il s’est affirmé en Premier League, d’abord comme joker, puis comme titulaire lors de la suspension d’Ivan Toney. Résultat : 31 buts sur les deux dernières saisons, une efficacité redoutable (0,21 but par tir, juste derrière Erling Haaland !).

Un profil qui colle à Newcastle

À 1,75 m, Wissa n’a rien d’un attaquant imposant, mais son sens du déplacement, son pressing constant et sa polyvalence séduisent. Capable d’évoluer en pointe, sur l’aile gauche ou même en soutien, il complète idéalement un secteur offensif déjà riche en profils (Gordon, Elanga, Isak). Comme le résume son ancien coach Thomas Frank : « Il est plus qu’un buteur, il est une énergie, un moteur pour le groupe. »

Son arrivée s’inscrit dans une stratégie claire : doter Howe de solutions variées pour densifier l’attaque et maintenir l’intensité caractéristique des Magpies. Ses courses sans ballon et son sens du collectif devraient aussi libérer des espaces pour ses partenaires. D’autant que ses qualités de finisseur – y compris de la tête malgré sa taille – en font une menace permanente.

Côté finances, Newcastle amortira environ 13,5 M£ par an sur son transfert. Brentford, eux, engrangent un bénéfice net estimé à près de 50 M£, dans la lignée des ventes de Watkins, Toney ou Mbeumo. Un modèle qui continue de porter ses fruits à l’Ouest de Londres.

Avec Wissa, Newcastle s’offre un attaquant en pleine maturité, capable d’apporter immédiatement et de faire franchir un cap offensif au club. Un pari ambitieux, mais qui pourrait bien payer dès cette saison en Premier League et sur la scène européenne.