PSG : un leader bousculé, Lorient s’invite à la fête au Parc

Il y a des soirées qui ressemblent à des formalités. Et puis il y a celles qui rappellent brutalement que rien n’est jamais acquis. Ce samedi, le Paris Saint-Germain pensait faire un pas de plus vers le titre. Il en ressort avec des doutes et deux points envolés.

Face à lui, le FC Lorient n’était pas venu admirer. Les Merlus ont joué, répondu, insisté… et finalement été récompensés.

Le Parc des Princes n’a pas attendu longtemps pour s’embraser. Dès la 6e minute, Ibrahim Mbaye surgit et donne l’avantage aux Parisiens. Une entame idéale, presque trop facile.

Car dans la foulée, Lorient réagit. Pablo Pagis, parfaitement servi, égalise à la 12e minute. En quelques instants, le match bascule dans une autre dimension : ouvert, rythmé, imprévisible.

Paris domine par séquences, mais Lorient ne recule pas. Le ton est donné : il faudra plus que du talent pour faire plier cette équipe.

Paris croit avoir fait le plus dur…

Au retour des vestiaires, le scénario semble s’éclaircir pour les hommes de la capitale. À l’heure de jeu, Warren Zaïre-Emery, à peine entré en jeu, redonne l’avantage au PSG après un service précis de Désiré Doué.

Le Parc se rassure. Paris pense avoir repris le contrôle. Le leader gère, temporise, impose son rythme.

Mais dans ce match, rien n’était écrit d’avance

À quinze minutes du terme, une faille apparaît. Une de plus. Et Lorient s’y engouffre sans hésiter. Tosin Aiyegun surgit et punit une défense parisienne trop passive.

2-2. Le silence tombe sur le Parc.

Les dernières minutes ne changeront rien. Le PSG pousse, mais sans tranchant. Lorient résiste, avec courage et lucidité.

Un nul qui relance tout

Au coup de sifflet final, le constat est limpide : Paris laisse filer deux points précieux. Une contre-performance qui pourrait peser lourd dans la course au titre, alors que Lens se rapproche dangereusement.

Pour Lorient, en revanche, ce résultat sonne comme une confirmation. Cette équipe a du caractère, de l’ambition, et surtout aucune intention de jouer les figurants.

Le PSG reste leader. Mais ce genre de soirée rappelle une vérité simple : même les favoris peuvent vaciller.