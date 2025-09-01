Transferts : Angleterre, Espagne, Turquie… jusqu’à quand le mercato reste ouvert ?

La Premier League a avancé l’heure limite du mercato à 19h (UK) ce lundi 1er septembre, au lieu de 23h auparavant. Une mesure coordonnée avec la FA, l’EFL et (partiellement) l’Europe, qui pourrait rebattre les cartes des derniers mouvements.

Pourquoi la deadline anglaise est avancée à 19h

La FA, la Premier League et l’EFL ont acté une fermeture du marché à 19h (UK) pour soulager les clubs des nuits blanches et des papiers expédiés après minuit. Le « deal sheet » demeure : tout dossier déposé avant 19h bénéficie d’un délai technique de deux heures (jusqu’à 21h) pour terminer la paperasse.

Particularité de cet été : il y a eu deux fenêtres. Une première, dédiée aux clubs engagés au Mondial des clubs (10 jours à partir du 4 juin), puis la fenêtre « classique » rouverte le 16 juin et qui s’achève aujourd’hui. Cette organisation respecte la règle FIFA limitant une période à 89 jours.

Europe quasi alignée… sauf l’Espagne

Les « Big Five » ferment en ordre (presque) serré : Angleterre, Bundesliga, Serie A et Ligue 1 arrêtent à 19h UK (20h CET). La Liga garde quatre heures de rab et peut enregistrer jusqu’à 23h59 locales. Concrètement, un club anglais ne pourra pas remplacer de dernière minute un départ vers l’Espagne après 19h — un vrai casse-tête pour les directions sportives.

Après aujourd’hui : ces marchés restent ouverts

Eredivisie (Pays-Bas) : jusqu’au 2 septembre (23h59).

: jusqu’au 2 septembre (23h59). Turquie et Mexique : jusqu’au 12 septembre.

et : jusqu’au 12 septembre. Portugal : jusqu’au 15 septembre.

: jusqu’au 15 septembre. Arabie saoudite : jusqu’au 23 septembre.

: jusqu’au 23 septembre. WSL (Angleterre, féminin) : jusqu’au 4 septembre (23h).

Traduction sportive : des clubs hors « Big Five » — Turquie, Portugal ou Arabie saoudite — peuvent encore piocher en Europe après ce soir.

Les dossiers chauds des dernières heures

Alexander Isak se rapproche de Liverpool après un bras de fer public avec Newcastle. Piero Hincapié est en route pour Arsenal (accord à finaliser). Côté défenseurs, Marc Guéhi reste très courtisé, même si Crystal Palace n’a rien acté. À Manchester United, un prêt de Rasmus Højlund vers Naples inclurait une obligation conditionnelle (qualification en C1 2026-27). Le Betis et MU ont un accord de principe pour Antony (25 M€ + 3 M€ bonus), sujet à l’équilibre salarial. À Chelsea, le prêt de Nicolas Jackson au Bayern a capoté après la blessure de Liam Delap, tandis que Yoane Wissa pousse pour un départ de Brentford. Enfin, Ederson (Man City) est cité en Turquie, où la fenêtre reste ouverte plus longtemps.

Et pour l’Afrique francophone ?

Le décalage des deadlines peut peser sur les internationaux africains. Des clubs anglais ou français pourraient bloquer des départs de dernière minute vers l’Espagne, faute de temps pour recruter un remplaçant. À l’inverse, la prolongation en Turquie, au Portugal ou en Arabie saoudite offre des portes de sortie tardives — une donnée que les agents du continent connaissent par cœur.