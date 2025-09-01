Transferts : Angleterre, Espagne, Turquie… jusqu’à quand le mercato reste ouvert ?

La Premier League a avancé l’heure limite du mercato à 19h (UK) ce lundi 1er septembre, au lieu de 23h auparavant. Une mesure coordonnée avec la FA, l’EFL et (partiellement) l’Europe, qui pourrait rebattre les cartes des derniers mouvements.
L’essentiel
- En Angleterre, la deadline passe de 23h à 19h (UK) ce 1er septembre, avec toujours un « deal sheet » possible jusqu’à 21h pour finaliser les papiers.
- La plupart des grandes ligues ferment aussi aujourd’hui à 20h CET, mais la Liga garde un délai jusqu’à 23h59 (heure locale), créant un léger désalignement.
- Plusieurs dossiers brûlants restent possibles : Alexander Isak vers Liverpool, Piero Hincapié à Arsenal, le cas Antony (Betis), ou encore Rasmus Højlund (prêt avec option à Naples).
Pourquoi la deadline anglaise est avancée à 19h
La FA, la Premier League et l’EFL ont acté une fermeture du marché à 19h (UK) pour soulager les clubs des nuits blanches et des papiers expédiés après minuit. Le « deal sheet » demeure : tout dossier déposé avant 19h bénéficie d’un délai technique de deux heures (jusqu’à 21h) pour terminer la paperasse.
Particularité de cet été : il y a eu deux fenêtres. Une première, dédiée aux clubs engagés au Mondial des clubs (10 jours à partir du 4 juin), puis la fenêtre « classique » rouverte le 16 juin et qui s’achève aujourd’hui. Cette organisation respecte la règle FIFA limitant une période à 89 jours.
Europe quasi alignée… sauf l’Espagne
Les « Big Five » ferment en ordre (presque) serré : Angleterre, Bundesliga, Serie A et Ligue 1 arrêtent à 19h UK (20h CET). La Liga garde quatre heures de rab et peut enregistrer jusqu’à 23h59 locales. Concrètement, un club anglais ne pourra pas remplacer de dernière minute un départ vers l’Espagne après 19h — un vrai casse-tête pour les directions sportives.
Après aujourd’hui : ces marchés restent ouverts
- Eredivisie (Pays-Bas) : jusqu’au 2 septembre (23h59).
- Turquie et Mexique : jusqu’au 12 septembre.
- Portugal : jusqu’au 15 septembre.
- Arabie saoudite : jusqu’au 23 septembre.
- WSL (Angleterre, féminin) : jusqu’au 4 septembre (23h).
Traduction sportive : des clubs hors « Big Five » — Turquie, Portugal ou Arabie saoudite — peuvent encore piocher en Europe après ce soir.
Les dossiers chauds des dernières heures
Alexander Isak se rapproche de Liverpool après un bras de fer public avec Newcastle. Piero Hincapié est en route pour Arsenal (accord à finaliser). Côté défenseurs, Marc Guéhi reste très courtisé, même si Crystal Palace n’a rien acté. À Manchester United, un prêt de Rasmus Højlund vers Naples inclurait une obligation conditionnelle (qualification en C1 2026-27). Le Betis et MU ont un accord de principe pour Antony (25 M€ + 3 M€ bonus), sujet à l’équilibre salarial. À Chelsea, le prêt de Nicolas Jackson au Bayern a capoté après la blessure de Liam Delap, tandis que Yoane Wissa pousse pour un départ de Brentford. Enfin, Ederson (Man City) est cité en Turquie, où la fenêtre reste ouverte plus longtemps.
Et pour l’Afrique francophone ?
Le décalage des deadlines peut peser sur les internationaux africains. Des clubs anglais ou français pourraient bloquer des départs de dernière minute vers l’Espagne, faute de temps pour recruter un remplaçant. À l’inverse, la prolongation en Turquie, au Portugal ou en Arabie saoudite offre des portes de sortie tardives — une donnée que les agents du continent connaissent par cœur.
« Cette fermeture à 19h oblige à anticiper. Les joueurs veulent bouger, mais les clubs ne prendront pas de risques s’ils ne peuvent plus recruter dans la foulée », confie un agent basé à Abidjan. De quoi rendre les heures précédant 19h décisives… et les jours suivants encore agités ailleurs.