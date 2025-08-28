N’Golo Kanté bientôt en Ligue 1 : info ou intox du mercato ?

N’Golo Kanté, capitaine des Bleus en 2024, pourrait faire son retour en France. Le milieu de 34 ans a été proposé au Paris FC et à l’AS Monaco, deux clubs qui n’ont pas fermé la porte.

L’essentiel Kanté, actuellement à Al-Ittihad, a été proposé au Paris FC et à l’AS Monaco, intéressés par son profil.

Le Paris FC cherche un leader expérimenté au milieu, tandis que Monaco doit combler des départs.

À 34 ans, le champion du monde 2018 enchaîne les saisons pleines et reste compétitif au haut niveau.

Un champion du monde de retour en Ligue 1 ?

Dix ans après son départ de Caen, N’Golo Kanté pourrait retrouver la Ligue 1. Selon des sources rapportées par Footlegende.fr, l’international français (64 sélections), capitaine des Bleus en novembre 2024, a été proposé au Paris FC et à l’AS Monaco. Les deux clubs n’ont pas écarté la possibilité, ce qui laisse planer l’idée d’un retour inattendu.

Pour le Paris FC, promu en Ligue 1 mais ambitieux, la venue d’un joueur de l’envergure de Kanté serait un coup énorme. Le club a déjà tenté d’attirer Benjamin André, et continue de chercher un milieu capable d’apporter expérience et leadership. À Monaco, l’effectif est affaibli par les départs de Soungoutou Magassa et d’Al-Musrati, ce qui oblige le club à prospecter pour renforcer son entrejeu.

Kanté, toujours régulier en Arabie Saoudite

Installé à Al-Ittihad depuis 2023, Kanté a retrouvé une étonnante régularité. La saison dernière, il a disputé 35 matches sur 39, confirmant qu’il a laissé derrière lui ses problèmes physiques du passé. À 34 ans, il reste une valeur sûre, avec sa capacité à gratter des ballons et à enchaîner les matchs.

Revenir en Ligue 1, où il a quitté Caen en 2015, aurait un goût particulier pour le joueur et un impact fort pour le championnat. Reste à savoir si cela pourrait aussi influencer sa place en équipe de France, alors qu’il n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour les qualifications au Mondial 2026.

Une arrivée attendue par les supporters

L’hypothèse d’un retour enflamme déjà les réseaux. « Ce serait LE coup du mercato pour le Paris FC », s’enthousiasme un supporter cité dans nos colonnes. À Monaco comme à Paris, voir un champion du monde 2018 poser ses valises en Ligue 1 serait un signal fort : celui d’une Ligue 1 capable d’attirer, encore, de grands noms au crépuscule de leur carrière.

Kanté, réputé pour sa simplicité et son abnégation, n’a jamais laissé indifférent.