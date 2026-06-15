Espagne – Cap-Vert : les requins bleus créent la sensation en tenant la Roja en échec

Première énorme surprise dans le groupe H de la Coupe du monde 2026. Grande favorite de la rencontre, l’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice dans la compétition.

Face à une sélection cap-verdienne disciplinée, solidaire et parfaitement organisée, la Roja n’est jamais parvenue à trouver la faille malgré une domination territoriale importante. Un résultat qui fait déjà les affaires de l’Uruguay et de l’Arabie saoudite dans cette poule particulièrement ouverte.

Les Espagnols ont pourtant monopolisé le ballon pendant une grande partie de la rencontre. Mais les hommes de Luis de la Fuente se sont heurtés à un bloc défensif compact et à un gardien cap-verdien impérial.

L’absence au coup d’envoi de deux des principales armes offensives espagnoles, Lamine Yamal et Nico Williams, a également alimenté les débats. Après la rencontre, le sélectionneur espagnol a expliqué qu’il cherchait avant tout à permettre aux deux joueurs d’atteindre leur meilleure condition physique pour la suite du tournoi.

🚨🇪🇸 Luis de la Fuente: “Lamine Yamal and Nico on the bench? We are building the best fitness condition for them”. “They are improving, for sure”. 15 juin 2026

Le Cap-Vert confirme sa progression

Pour le Cap-Vert, ce match nul possède une saveur particulière. Pour sa première participation à une Coupe du monde, la sélection insulaire a démontré qu’elle n’était pas venue aux États-Unis pour faire de la figuration.

Portés par une organisation défensive remarquable et un état d’esprit irréprochable, les Requins Bleus ont résisté à l’une des équipes les plus talentueuses du tournoi. Plusieurs joueurs évoluant dans les championnats européens ont répondu présents pour contenir les assauts espagnols.

Ce point pourrait peser très lourd dans la course à la qualification.

L’Espagne déjà sous pression

Du côté espagnol, ce résultat est forcément accueilli avec déception. Championne d’Europe en titre et considérée comme l’un des principaux favoris du Mondial, la Roja espérait débuter sa compétition par une victoire.

Avec seulement un point au compteur, l’Espagne devra rapidement réagir lors de son prochain match face à l’Arabie saoudite avant le choc attendu contre l’Uruguay lors de la dernière journée.

Le Cap-Vert, lui, peut savourer. En tenant l’Espagne en échec, la sélection cap-verdienne vient d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire et de signer l’un des premiers exploits de cette Coupe du monde 2026.