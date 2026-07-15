Daniel Riolo : « On a raconté n’importe quoi sur Les Bleus »

Daniel Riolo a surpris tout le monde au lendemain de l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026. L’éditorialiste de RMC a reconnu que les observateurs, y compris l’After Foot, s’étaient laissés emporter par l’euphorie autour des Bleus durant la compétition.

Dans une prise de parole particulièrement rare, le journaliste a admis avoir surestimé les performances françaises et a présenté une forme de mea culpa en direct.

Daniel Riolo sur la 𝗛𝗬𝗣𝗘 autour de l’équipe de France pendant la Coupe du Monde : « Pour la première fois en 20 ans d’After, je vais le dire : 𝗢𝗡 𝗦’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗜𝗦𝗦𝗘́ 𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥 𝗘𝗧 𝗢𝗡 𝗔 𝗥𝗔𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘́ 𝗡’𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗢𝗜. » 7 juillet 2026

Un aveu rarissime de Daniel Riolo

Habitué à défendre ses positions avec fermeté, Daniel Riolo a cette fois choisi l’autocritique. Au micro de l’After Foot, il a reconnu que la rédaction s’était laissée gagner par l’ambiance autour de l’équipe de France.

« Pour la première fois en 20 ans d’After, je vais le dire : on s’est laissé emporter et on a raconté n’importe quoi. Je m’en veux terriblement ce soir. »

Une déclaration forte qui tranche avec les débats passionnés ayant accompagné le parcours des Bleus jusqu’au dernier carré du Mondial.

Une remise en question après la désillusion

Selon Riolo, l’élimination face à l’Espagne oblige désormais les observateurs à prendre du recul sur les performances françaises durant cette Coupe du monde.

« Je pense que, dans cette Coupe du Monde, on est passé à côté. Je ne sais pas si c’est la formule, New York qui nous est monté à la tête… Mais on a fait n’importe quoi, et on a raconté n’importe quoi. »

Cette sortie intervient alors que plusieurs consultants ont reconnu que les qualités affichées par les Bleus avaient parfois masqué certaines lacunes aperçues dès les premiers matchs du tournoi.

En assumant publiquement cette erreur d’analyse, Daniel Riolo signe l’une des prises de parole les plus marquantes de cette fin de Coupe du monde. Reste désormais à savoir si ce discours ouvrira un débat plus large sur le traitement médiatique du parcours de l’équipe de France durant le Mondial 2026.