Lionel Scaloni continue d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de la sélection argentine. En menant l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de 48 ans s’offre une nouvelle occasion de marquer durablement le football mondial. Déjà champion du monde, double vainqueur de la Copa América et lauréat de la Finalissima, son bilan est tout simplement exceptionnel.

Longtemps considéré comme un choix par défaut après le Mondial 2018, Lionel Scaloni a fait taire tous les doutes. En quelques années, il a transformé une équipe en manque de repères en une machine à gagner, portée par une identité de jeu forte, un collectif soudé et une gestion parfaite des grands rendez-vous.

Argentine : quel est le bilan de Lionel Scaloni ? 🇦🇷🏆 13 juillet 2026

Un palmarès déjà exceptionnel

Depuis sa nomination en 2018, Lionel Scaloni a remporté quasiment tout ce qu’il était possible de gagner avec l’Argentine :

🏆 Vainqueur de la Copa América 2021

🏆 Vainqueur de la Finalissima 2022

🏆 Champion du monde 2022

🏆 Vainqueur de la Copa América 2024

⏳ Finaliste de la Coupe du monde 2026

Peu d’entraîneurs dans l’histoire du football international peuvent se targuer d’un tel palmarès en seulement quelques années. Sous ses ordres, l’Argentine a retrouvé sa culture de la victoire tout en développant un jeu capable de rivaliser avec les meilleures nations.

Lionel Scaloni peut encore entrer un peu plus dans la légende

La finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne représente une nouvelle opportunité historique. En cas de victoire, Lionel Scaloni offrirait une quatrième étoile à l’Argentine et deviendrait l’un des très rares sélectionneurs à remporter deux Coupes du monde.

Au-delà des trophées, le technicien argentin aura surtout réussi à reconstruire une sélection après plusieurs désillusions, tout en accompagnant la dernière partie de carrière de Lionel Messi et en préparant la relève avec une nouvelle génération déjà compétitive.

Critiqué à ses débuts, Lionel Scaloni est désormais unanimement reconnu comme l’un des meilleurs sélectionneurs de sa génération. Quel que soit le résultat de la finale face à l’Espagne, son héritage est déjà immense. Mais un nouveau sacre mondial ferait définitivement entrer son nom parmi les plus grands entraîneurs de l’histoire du football.