Espagne – Argentine : le maître Lionel Scaloni face à l’élève Luis de la Fuente  en finale du Mondial

Scaloni De la Fuente : derrière la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne se cache une histoire totalement improbable. Avant de s’affronter pour le trophée suprême, Lionel Scaloni a été… l’élève de Luis de la Fuente.

Dimanche, les deux sélectionneurs écriront une nouvelle page de l’histoire du football mondial. Mais neuf ans plus tôt, leurs rôles étaient bien différents.

L’ÉLÈVE RETROUVE SON MAÎTRE. 🇪🇸🇦🇷 Luis de la Fuente a été le professeur de Lionel Scaloni lors de sa formation d’entraîneur en 2017. Les deux hommes se retrouvent désormais en finale de la Coupe du monde. 11 juillet 2026

Scaloni De la Fuente : une relation née sur les bancs de la formation

En 2017, Luis de la Fuente n’est pas encore le sélectionneur de l’Espagne. Il dirige alors les équipes de jeunes de la Roja, notamment les moins de 19 ans, et intervient également comme formateur au sein de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Parmi les futurs entraîneurs présents à ses cours figure un certain Lionel Scaloni. L’ancien défenseur argentin prépare déjà sa reconversion et suit avec attention les enseignements du technicien espagnol.

Avec le recul, Scaloni garde un souvenir très fort de cette période.

« Le professeur Luis de la Fuente était celui qui me dispensait mes cours de coaching. Luis a aidé tous les jeunes qui ont suivi ce programme. C’est quelqu’un de formidable. J’apprécie sa façon de s’exprimer, son attitude et la dévotion que lui témoignent ses joueurs. »

Une finale de Coupe du monde pour boucler la boucle

Luis de la Fuente se souvient lui aussi parfaitement de son ancien élève. Déjà à l’époque, il voyait chez Scaloni un futur entraîneur à part.

« On pourrait facilement dire aujourd’hui que Scaloni se démarquait, mais il est vrai que certains avaient quelque chose d’un peu différent. Il avait cette agitation, cette façon de te mettre au défi : « Je ne vois pas ça comme ça ». Scaloni débattait de tout, discutait de tout. »

Le destin a ensuite fait son œuvre. Quelques mois seulement après cette formation, Lionel Scaloni intègre le staff de l’Argentine avant d’être propulsé sélectionneur en 2018. La suite appartient à l’histoire : vainqueur de la Copa América, champion du monde en 2022 et désormais qualifié pour une nouvelle finale mondiale.

En face, Luis de la Fuente a lui aussi construit un parcours exceptionnel avec l’Espagne, qu’il a ramenée au sommet grâce à une nouvelle génération dorée.

Cette finale ne sera donc pas seulement un duel entre l’Argentine et l’Espagne. Elle opposera également un professeur à son ancien élève, deux techniciens qui se respectent profondément et qui partageront, le temps d’une soirée, le rêve ultime de tout entraîneur : soulever la Coupe du monde.

Quoi qu’il arrive dimanche, l’histoire Scaloni De la Fuente restera comme l’une des plus belles anecdotes de cette Coupe du monde 2026.