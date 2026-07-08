Coupe du Monde 2026 : la Fédération Argentine de Football dans le viseur du FBI

Alors que l’Argentine poursuit son parcours à la Coupe du monde 2026, la Fédération argentine de football (AFA) fait face à une affaire extra-sportive d’ampleur. Selon le quotidien La Nación, des procureurs fédéraux américains et le FBI enquêtent sur les opérations financières de l’AFA réalisées aux États-Unis, dans le cadre de soupçons de blanchiment d’argent et de fraude bancaire.

L’enquête, qui aurait débuté en 2025, porte notamment sur les flux financiers transitant par la société américaine TourProdEnter LLC, chargée de gérer une partie des revenus commerciaux internationaux de la Fédération argentine. À ce stade, aucune inculpation n’a été annoncée et les investigations sont toujours en cours. 1

🚨 LA FÉDÉRATION ARGENTINE EST DANS LE VISEUR DU FBI 👮‍♀️🇦🇷 8 juillet 2026

260 millions de dollars au cœur des investigations

D’après les documents consultés par La Nación, TourProdEnter LLC aurait géré au moins 260 millions de dollars de recettes liées à l’AFA via plusieurs banques américaines, dont Citibank, Bank of America, JPMorgan, Synovus et PNC Bank. Les enquêteurs cherchent à déterminer si une partie de ces fonds a transité par des opérations susceptibles de relever du blanchiment d’argent ou de la fraude bancaire.

Le média argentin affirme également qu’environ 57 millions de dollars auraient été transférés à différentes sociétés ou bénéficiaires sans justification économique clairement identifiable dans les documents examinés par les enquêteurs. Ces mouvements financiers constituent l’un des principaux axes de l’enquête.

L’AFA et Claudio Tapia sous pression

L’enquête vise les opérations financières de la Fédération présidée par Claudio « Chiqui » Tapia, mais ni l’AFA ni TourProdEnter LLC n’ont, pour l’heure, été officiellement mises en examen. Les autorités américaines n’ont pas communiqué publiquement sur le dossier et aucune charge pénale n’a été retenue à ce stade.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu pour le football argentin, quelques mois après des perquisitions menées dans le cadre d’une autre enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant plusieurs clubs et les locaux de l’AFA en Argentine.

En pleine Coupe du monde, cette procédure judiciaire risque d’ajouter une pression supplémentaire autour de la sélection championne du monde, même si l’enquête concerne exclusivement les aspects financiers de la Fédération et non les performances sportives de l’équipe nationale.