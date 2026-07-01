Euro 2024 : le siège de la Fédération allemande de football perquisitionné dans une enquête pour corruption

Le football allemand traverse une nouvelle zone de turbulences. Le siège de la Fédération allemande de football (DFB), situé à Francfort, a été perquisitionné ce mercredi dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de corruption liés à l’organisation de l’Euro 2024.

Selon le parquet de Bochum et la police criminelle du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plusieurs perquisitions ont été menées simultanément à travers l’Allemagne. Les investigations concernent notamment de possibles avantages indus accordés à certains responsables impliqués dans l’organisation du Championnat d’Europe organisé en Allemagne l’été dernier. 1

🚨🚨 LE SIÈGE DE LA FÉDÉRATION ALLEMANDE 🇩🇪 A ÉTÉ PERQUISITIONNÉ DANS LE CADRE DE SOUPÇONS DE CORRUPTION DANS L’ORGANISATION DE L’EURO 2024 !!! 😱 1 juillet 2026

Des billets et invitations au cœur de l’enquête

D’après les autorités allemandes, un ancien employé d’une ville hôte de l’Euro 2024 est soupçonné d’avoir reçu des avantages sans autorisation de la part de responsables de la société organisatrice du tournoi. Ces avantages comprendraient notamment des billets pour des rencontres internationales, des invitations et des séjours à l’hôtel. La valeur totale des avantages évoqués atteindrait environ 2 400 euros.

Les enquêteurs s’intéressent également à un système présumé de droits de préemption exclusifs sur des billets accordés aux villes hôtes. Certaines municipalités auraient utilisé ces billets de différentes manières, soulevant des interrogations sur la régularité de leur attribution. Selon le quotidien Bild, plusieurs milliers de billets pourraient avoir été distribués à des invités privilégiés.

La Fédération allemande assure coopérer pleinement

Dans un communiqué, la DFB a précisé qu’elle n’était ni visée en tant qu’organisation ni mise en cause à travers ses dirigeants ou employés. L’instance allemande affirme intervenir uniquement en qualité de témoin dans cette procédure et assure collaborer pleinement avec les autorités.

Selon les médias allemands, les investigations concernent également certaines administrations municipales de villes hôtes comme Berlin, Hambourg, Stuttgart ou Munich. Les suspects n’ont pour l’instant pas encore été entendus par les enquêteurs et bénéficient de la présomption d’innocence.

Organisé du 14 juin au 14 juillet 2024 dans dix villes allemandes, l’Euro 2024 avait été coorganisé par l’UEFA et la Fédération allemande de football.

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