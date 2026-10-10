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Manchester United cible Joaquin Seys pour renforcer son poste de latéral gauche

samedi 10 octobre 2026 - 12:55

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Manchester United concentre désormais ses efforts sur le poste de latéral gauche, qui nécessite un renfort urgent. Cette priorité est d’autant plus marquée que l’avenir de Luke Shaw, titulaire à ce poste, suscite des interrogations alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat et que son état de forme reste irrégulier.

Manchester United cible Joaquin Seys pour renforcer son poste de latéral gaucheAngleterre

Un profil jeune et prometteur

Le club anglais suit de près Joaquin Seys, un défenseur belge de 21 ans évoluant à Club Bruges. International belge et habitué des matchs de haut niveau, aussi bien en championnat qu’en compétitions européennes, Seys semble correspondre à la stratégie de recrutement de Manchester United qui privilégie les joueurs jeunes, athlétiques et avec un fort potentiel de progression. Le club a entamé des contacts durant l’été, mais Club Bruges a refusé une offre. Cependant, l’intérêt n’a pas faibli, avec un suivi soutenu des performances du joueur.

Un besoin renforcé par les précédents échecs

Après avoir investi massivement sur l’attaque en 2025 et le milieu en 2026, Manchester United voit le poste de latéral gauche comme une priorité pour 2027. Le club avait ciblé Lewis Hall, mais Newcastle a finalement sécurisé ce joueur avec un contrat longue durée. Un autre nom évoqué est Alejandro Balde du FC Barcelone, mais des doutes liés à sa disponibilité et son rythme de jeu ont réduit l’intérêt. Ainsi, Joaquin Seys apparaît comme une piste sérieuse, avec un transfert estimé à environ 30 millions de livres sterling, une somme jugée raisonnable compte tenu du marché actuel.

Vers un transfert prochain ?

La décision d’accélérer ce dossier en janvier ou d’attendre un peu plus tard dépendra du budget, des concurrents potentiels et du degré de conviction de la cellule recrutement. Le profil de Seys correspond à la nécessité d’un joueur fiable capable de tenir le poste sur la durée et d’apporter un équilibre au collectif. Les supporters attendent une solution stable et durable à ce poste, car les blessures fréquentes de Shaw posent problème depuis plusieurs saisons.

Décryptage FootLégende
Ce que cela signifie pour Manchester United

Manchester United semble déterminé à résoudre une longue problématique au poste de latéral gauche en ciblant Joaquin Seys, un jeune joueur prometteur de Club Bruges.

En clairLa recherche du successeur de Luke Shaw devient une priorité majeure pour 2027.
Le chiffre30 millions de livres sterling est la somme envisagée pour obtenir le transfert de Seys.
Pourquoi ça compteSeys offre un bon équilibre entre potentiel, expérience et coût, ce qui correspond à la stratégie actuelle du club.

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