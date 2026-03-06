Al-Nassr : mauvaises nouvelles pour Cristiano Ronaldo

L’inquiétude monte autour de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais pourrait manquer plusieurs rencontres avec Al-Nassr après l’annonce de son entraîneur Jorge Jesus, qui évoque une blessure plus sérieuse que prévu.

Selon le technicien portugais, la star de la Saudi Pro League souffre d’un problème musculaire à la cuisse contracté lors d’un récent match de championnat. Cristiano Ronaldo avait quitté la pelouse en boitant après avoir ressenti une douleur dans les dernières minutes de la rencontre.

Les premiers examens médicaux ont confirmé que la blessure nécessitait davantage de prudence que prévu. Face à cette situation, le staff d’Al-Nassr a décidé d’envoyer le joueur en Europe afin qu’il poursuive son traitement auprès de spécialistes.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo reste l’une des pièces maîtresses de l’attaque d’Al-Nassr. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United continue d’enchaîner les buts et les performances décisives.

Son éventuelle indisponibilité pourrait donc peser sur les ambitions du club saoudien, engagé dans la lutte pour le titre et dans les compétitions continentales.

L’absence du quintuple Ballon d’Or obligerait également l’entraîneur Jorge Jesus à revoir ses plans offensifs pour les prochaines semaines.

La blessure de Cristiano Ronaldo est également observée avec attention du côté de la sélection portugaise.

Malgré son âge, le capitaine reste un cadre essentiel de l’équipe nationale, qui prépare déjà ses prochaines échéances internationales en vue de la Coupe du Monde 2026.

Pour l’instant, aucune durée d’indisponibilité n’a été officiellement annoncée. Mais les supporters espèrent que la star portugaise pourra rapidement retrouver les terrains.

Après plus de vingt ans au plus haut niveau, Cristiano Ronaldo continue de porter les espoirs de son club et de son pays. Une blessure prolongée représenterait donc un coup dur, aussi bien pour Al-Nassr que pour la sélection du Portugal.