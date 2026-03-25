Kylian Mbappé : polémique autour de sa blessure, un consultant lâche ses vérités

La situation de Kylian Mbappé continue de faire débat. De retour après une blessure au genou, l’attaquant du Real Madrid se retrouve au cœur d’une vive polémique, alimentée par des déclarations tranchées sur les ondes de RMC Sport.

Absent plusieurs semaines en raison d’un pépin au genou, Kylian Mbappé a récemment retrouvé les terrains et figure dans la liste de Didier Deschamps pour la tournée internationale aux États-Unis. Mais son cas divise, notamment après des propos très critiques tenus dans l’émission After Foot.

Présent sur le plateau, l’ancien international luxembourgeois Maxime Chanot n’a pas mâché ses mots. Il a notamment balayé les théories liées à une pression extérieure, notamment contractuelle, sur le joueur.

« Il faut arrêter de penser que les joueurs sont otages de leur contrat de sponsoring […] Mbappé a un libre arbitre », a-t-il insisté, écartant toute influence de son équipementier dans la gestion de sa blessure.

Mais c’est surtout sur la nature même de la blessure que le ton est monté. Pour Maxime Chanot, la situation ne serait pas totalement transparente.

« La blessure de Mbappé, pour moi, est surjouée […] il se cache derrière sa blessure pour justifier ses sous-performances »,

a-t-il lâché, pointant une incohérence dans la rapidité du retour du joueur au plus haut niveau.

Des propos qui relancent le débat autour de la gestion physique de l’attaquant français, alors que les échéances majeures approchent, notamment avec la Coupe du monde en ligne de mire.