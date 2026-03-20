Ligue des Champions : les clubs veulent faire sauter une règle majeure, l’UEFA sous pression

Le nouveau format de la Ligue des Champions UEFA séduit, mais il ne fait pas l’unanimité. En coulisses, plusieurs clubs poussent désormais pour une réforme qui pourrait bouleverser l’équilibre de la compétition et changer radicalement les affiches dès la phase de ligue.

Selon la BBC, de plus en plus de clubs contestent les privilèges accordés aux championnats les plus représentés, notamment la Premier League. Cette saison, l’Angleterre comptait jusqu’à six clubs engagés, une domination qui commence à agacer certaines formations européennes.

L’idée avancée est simple : supprimer la règle qui empêche deux clubs d’un même pays de s’affronter dès la phase de ligue. Une évolution qui permettrait d’équilibrer le tirage et de limiter les scénarios jugés défavorables pour certains clubs.

Car aujourd’hui, cette protection crée des déséquilibres. Des équipes comme le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone ont parfois hérité d’adversaires plus relevés que prévu, faute de pouvoir affronter certaines équipes du même pays.

Vers des chocs XXL dès le début ?

Si cette réforme voit le jour, elle pourrait transformer le spectacle. Des affiches comme un Clasico entre le Barça et le Real Madrid ou encore un choc franco-français entre le PSG et l’OM pourraient apparaître dès la phase de ligue.

Un changement spectaculaire, mais loin de faire l’unanimité. Les clubs issus des grands championnats, qui bénéficient actuellement du système, ne sont pas favorables à cette évolution.

Certains vont même plus loin et réclament un retour de la protection par pays… dès les huitièmes de finale.

Pour l’heure, l’UEFA n’a rien officialisé. Mais ces discussions témoignent d’un malaise latent autour du nouveau format.

Entre recherche d’équité sportive et volonté de préserver le spectacle, l’instance européenne devra trancher. Une chose est sûre : si cette règle saute, la Ligue des Champions pourrait entrer dans une nouvelle ère, bien plus imprévisible.

Pour l’heure, les regards restent tournés vers les quarts de finale qui débutent le 07 avril prochain avec le duel du Real Madrid face au Bayern Munich.