Équipe de France : Kylian Mbappé sort du silence sur son genou

Longtemps entouré d’incertitudes, l’état physique de Kylian Mbappé a enfin été clarifié. L’attaquant du Real Madrid a pris la parole pour mettre fin aux spéculations.

Depuis plusieurs mois, le genou de Kylian Mbappé alimente les inquiétudes. Entre alertes physiques répétées et gestion prudente de son temps de jeu, le capitaine de l’équipe de France semblait avancer sur un fil. Son retour progressif n’avait d’ailleurs pas suffi à éteindre les doutes, tant les interrogations sur sa capacité à enchaîner les matches restaient nombreuses.

Le point de tension concernait principalement son genou gauche, touché par une entorse. En coulisses, certaines sources évoquaient même une blessure traînée depuis plusieurs semaines, voire un risque de rechute en cas de reprise trop rapide. De quoi alimenter un climat d’inquiétude à l’approche des grandes échéances, notamment la Coupe du monde.

Mbappé met fin aux spéculations

Mais ce lundi, à l’occasion d’un événement organisé par son partenaire Alan, Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole pour clarifier la situation. Et le message est sans ambiguïté.

« Le genou ? Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude. », a-t-il assuré, balayant d’un revers de main les nombreuses rumeurs circulant dans les médias.

L’attaquant a notamment dénoncé des informations « pas vraies », évoquant des diagnostics avancés sans réelle vérification.

Le Bondynois explique avoir enfin trouvé une réponse claire à son problème lors d’un passage à Paris. Un diagnostic précis qui lui a permis d’adopter un plan de récupération adapté et de retrouver progressivement ses sensations.

Au-delà du simple constat médical, Mbappé insiste surtout sur son état de forme actuel. « J’ai récupéré à 100% », affirme-t-il, se disant prêt à aborder sereinement la fin de saison avec le Real Madrid, mais aussi les échéances internationales avec les Bleus.

Il reconnaît toutefois avoir traversé une période délicate, marquée par la frustration et l’incertitude. « Je ne savais pas ce que j’avais », confie-t-il, évoquant les nombreuses hypothèses évoquées autour de sa blessure, parfois alarmistes.

Désormais, le Madrilène se dit « prêt à 100% » et déterminer à aborder le sprint final en club.