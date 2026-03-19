Équipe de France : Didier Deschamps justifie clairement le choix Mbappé

Malgré les doutes liés à son état physique, Didier Deschamps a maintenu Kylian Mbappé dans sa liste. Un choix assumé, que le sélectionneur des Bleus a tenu à expliquer sans détour.

À quelques mois de la Coupe du monde, la présence du capitaine de l’Équipe de France dans la liste a logiquement suscité des interrogations. Touché récemment, l’attaquant du Real Madrid n’offrait pas toutes les garanties physiques.

Mais pour Deschamps, la décision repose avant tout sur des échanges constants avec son joueur. « Il y a un match important contre l’Atlético de Madrid ce dimanche où il devrait jouer. Le protocole a été respecté, j’échangeais régulièrement avec Kylian », a-t-il expliqué.

Le sélectionneur a également tenu à balayer certaines rumeurs autour d’une convocation motivée par des enjeux extra-sportifs. « Il n’y avait pas d’obligations pour qu’il soit présent, même si j’ai cru entendre qu’il devait être là pour le marketing », a-t-il glissé, avant d’insister sur la volonté du joueur lui-même.

« De son côté, c’était clair qu’il voulait être là avec nous en tant que joueur », a poursuivi Deschamps, mettant en avant l’implication du capitaine tricolore.

Reste désormais à savoir dans quel état Mbappé rejoindra le groupe. « On verra déjà son ressenti après le match contre l’Atlético », a conclu le sélectionneur.