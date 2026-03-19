Équipe de France : Mbappé de retour, Cherki débarque, Deschamps lâche une liste qui va faire parler

À trois mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a dévoilé une liste élargie qui mélange retours attendus, surprises et absences marquantes. Une sélection stratégique avant les chocs face au Brésil et à la Colombie.

Le sélectionneur des Bleus n’a pas pris de risques avec Kylian Mbappé. Incertain ces derniers jours, l’attaquant est bien présent malgré sa récente gêne au genou. Une décision forte qui confirme son statut de leader, à l’approche du Mondial.

Dans cette dernière répétition générale, Deschamps a choisi de maintenir ses cadres tout en injectant du sang neuf. Le cas Lucas Chevalier illustre parfaitement cette logique. Peu utilisé en club, le gardien est pourtant conservé dans le groupe.

Sur le plan offensif, l’absence de Bradley Barcola redistribue les cartes. Et c’est Rayan Cherki qui en profite pour faire son apparition, accompagné notamment de Hugo Ekitike et Maghnes Akliouche.

Une ouverture assumée vers une nouvelle génération, à quelques semaines d’un rendez-vous capital.

Mais cette liste ne fait pas que des heureux. L’absence de Jules Koundé, blessé, et surtout celle de Benjamin Pavard, interpelle.

Des choix qui pourraient dessiner les contours de la future hiérarchie défensive, à l’approche du tournoi.

Deschamps prépare déjà le Mondial

Avec ces deux matchs face au Brésil (26 mars) et à la Colombie (29 mars), la Équipe de France entre dans sa dernière ligne droite.

Et derrière cette liste, un message se dessine clairement : Deschamps veut encore observer, tester… mais aussi installer les bases de son groupe pour le Mondial 2026, qui marquera la fin de son aventure à la tête des Bleus.

Entre certitudes et paris, cette sélection annonce déjà une chose : la bataille pour une place dans la liste finale ne fait que commencer.

La liste complète