Brésil : Neymar zappé, Ancelotti tranche fort avant France et Croatie

À quelques jours de la trêve internationale, Carlo Ancelotti a dévoilé une liste qui ne passe pas inaperçue du côté de la sélection du Brésil. Le technicien italien a décidé de se passer de Neymar pour les matchs amicaux face à la équipe de France et à la équipe de Croatie, prévus les 26 et 31 mars aux États-Unis.

C’est la grande surprise de cette liste : Neymar ne figure pas parmi les joueurs convoqués, malgré un début de saison encourageant avec Santos FC (2 buts en 4 matchs). Alors qu’un retour semblait envisageable, Ancelotti a préféré faire d’autres choix, laissant planer le doute sur le statut actuel de la star brésilienne.

Au-delà de cette absence remarquée, cette liste marque une volonté claire de renouvellement. Le sélectionneur italien a convoqué plusieurs nouveaux profils, à l’image de Luis Henrique, Gabriel Sara ou encore Igor Thiago, auteur de bonnes performances en club.

Dans le même temps, les cadres restent bien présents. Marquinhos, Casemiro, Alisson Becker et Vinícius Júnior continuent de porter la sélection. Le jeune Endrick, actuellement prêté à Lyon par le Real Madrid, signe lui aussi son retour.

Une liste sans Neymar

Dans les buts, Ancelotti s’appuie sur un trio solide avec Alisson, Ederson et Bento. En défense, des joueurs comme Marquinhos, Bremer ou Gabriel Magalhães apportent de la stabilité. Le milieu reste expérimenté avec Casemiro et Fabinho, tandis que l’attaque mélange jeunesse et explosivité autour de Vinícius, Raphinha et Martinelli.

Ce rassemblement pourrait marquer un tournant pour la Seleção. En laissant Neymar de côté, Ancelotti envoie un message fort : le Brésil prépare peut-être déjà l’avenir, avec une nouvelle hiérarchie en construction.

Face à deux adversaires de haut niveau comme la France et la Croatie, cette sélection aura l’occasion de confirmer si ce nouveau cycle est déjà prêt à s’imposer.