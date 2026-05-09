Brésil : Neymar fait son grand retour dans les plans de Carlo Ancelotti

Bonne nouvelle pour Neymar à quelques mois de la Coupe du Monde. Après plusieurs hésitations, il entre désormais dans les plans du sélectionneur brésilien.

Le retour de Neymar avec la Seleção prend sérieusement forme. Selon les informations révélées par le média brésilien Globo, la star de Santos figure bien dans la pré-liste élargie de 55 joueurs retenus par Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle qui relance totalement l’avenir international de l’attaquant de 34 ans, longtemps éloigné des terrains en raison de ses pépins physiques.

Ancelotti veut observer Neymar jusqu’au bout

Si sa présence dans cette pré-sélection constitue un signal fort, rien n’est encore définitivement acquis pour autant. Toujours selon la presse brésilienne, Carlo Ancelotti souhaite avant tout évaluer l’état physique de Neymar durant les prochaines semaines avant de prendre une décision finale.

L’ancien joueur du PSG devra donc convaincre sur le terrain et montrer qu’il peut encore enchaîner les efforts au plus haut niveau.

Depuis son retour à Santos, Neymar alterne entre éclairs de génie et difficultés physiques. Mais malgré les doutes, son expérience et son influence restent des arguments majeurs pour le futur sélectionneur brésilien.

Dans cette liste élargie, plusieurs situations restent encore incertaines. Le jeune phénomène Estêvão poursuit notamment sa reprise, tandis que certains forfaits semblent déjà actés, comme ceux d’Éder Militão et de Rodrygo.

Le staff auriverde préfère donc conserver plusieurs options avant de dévoiler la liste définitive des 26 joueurs qui disputeront le Mondial 2026.

Du côté du Brésil, beaucoup rêvent déjà d’un ultime grand tournoi international pour Neymar. Reste désormais à savoir si son corps lui permettra de répondre présent au rendez-vous le plus attendu de sa fin de carrière.