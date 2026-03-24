Brésil – France : Vinícius Júnior annonce la couleur avant le coup d’envoi 

Le choc entre la France et le Brésil promet déjà beaucoup. À la veille de cette affiche amicale, Vinícius Jr a donné le ton en conférence de presse.

Jeudi soir, les regards seront tournés vers les États-Unis où l’équipe de France affrontera le Brésil dans une rencontre amicale au parfum de grande affiche. Un duel toujours particulier entre deux géants du football mondial.

Présent devant les médias, Vinícius Júnior n’a pas caché son impatience à l’idée de disputer cette rencontre. L’ailier du Real Madrid s’attend à un match ouvert et spectaculaire.

« Ce sera un match très ouvert. Personne ne voudra se contenter de défendre »,

a-t-il affirmé, annonçant un affrontement porté vers l’attaque entre deux équipes réputées pour leur talent offensif.

Pour le Brésilien, cette opposition représente également un test important face à un adversaire de très haut niveau.

Brésil – France : rendez-vous attendu

« C’est une grande équipe […] ce sera un bon test pour nous », a-t-il ajouté, tout en évoquant le plaisir de retrouver certains coéquipiers du Real Madrid sous un autre maillot.

Au-delà de l’aspect sportif, Vinícius Jr a également insisté sur l’importance du soutien des supporters, un élément clé pour porter la Seleção.

Entre ambitions, spectacle et prestige, cette confrontation entre la France et le Brésil s’annonce déjà comme l’un des temps forts de cette fenêtre internationale.