Brésil : Lula met la pression sur Ancelotti pour le cas Neymar

Le président brésilien s’est exprimé sur l’avenir de Neymar en sélection, glissant un message clair à Carlo Ancelotti à l’approche du Mondial.

Le dossier Neymar continue d’agiter le Brésil. À quelques semaines de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est invité dans le débat en adressant un message direct au sélectionneur Carlo Ancelotti.

Interrogé sur une éventuelle convocation de la star auriverde, Lula a révélé avoir échangé avec le technicien italien.

« Il m’a demandé si Neymar devait être appelé. Je lui ai répondu : s’il est prêt physiquement, il a le niveau », a-t-il confié.

Depuis plusieurs mois, Neymar peine à retrouver son meilleur niveau. Freiné par des blessures à répétition, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023.

À 34 ans, son avenir en sélection reste incertain. Si son talent n’est pas remis en question, sa condition physique suscite de nombreuses interrogations, y compris au sein du staff brésilien.

Une décision attendue pour le 18 mai

La pression populaire reste forte au Brésil, où une partie des supporters espère voir Neymar disputer une nouvelle Coupe du Monde. Mais Carlo Ancelotti, réputé pour son pragmatisme, pourrait privilégier des joueurs en pleine possession de leurs moyens.

Le verdict tombera le 18 mai, date de l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour le tournoi. D’ici là, Neymar devra convaincre… sur le terrain comme en dehors.

Car au-delà du débat sportif, c’est toute une nation qui retient son souffle face à l’un des plus grands symboles de son football moderne.