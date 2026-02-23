Santos : Neymar a tenu 90 minutes mais ce qui l’attend face à Vasco peut tout changer

Titulaire pour la première fois depuis décembre après son opération du genou, Neymar a retrouvé du rythme avec Santos FC. L’attaquant brésilien a disputé l’intégralité de la rencontre face à Novorizontino, signant ses premières 90 minutes de l’année.

Un cap symbolique. Après des semaines de réathlétisation et une montée en charge progressive, le numéro 10 a enfin enchaîné sans restriction. Son entraîneur n’a pas manqué de saluer son investissement quotidien, insistant sur le fait que le joueur participe désormais à toutes les séances et se montre particulièrement exigeant envers lui-même. L’objectif est clair : retrouver son meilleur niveau, non seulement pour Santos, mais aussi dans la perspective d’un retour durable avec la Seleção.

Sur le plan individuel, cette titularisation longue durée marque une étape importante. Neymar a affiché de la mobilité, tenté d’organiser le jeu et assumé ses responsabilités techniques. Physiquement, les signaux sont encourageants. Mentalement aussi, le Brésilien semble déterminé à tourner la page des blessures à répétition.

Mais collectivement, la soirée a viré au cauchemar. Santos a été éliminé en quarts de finale du Championnat Paulista au terme d’un scénario cruel (2-1), encaissant le but décisif dans le temps additionnel. Pire encore, Neymar a été impliqué sur l’ouverture du score adverse après une perte de balle dans son propre camp, immédiatement exploitée par l’opposition. Un fait de jeu qui a pesé lourd dans la dynamique du match.

Ce revers prolonge une période délicate pour le club pauliste. Depuis le retour de Neymar en 2025, la reconstruction reste fragile. Les résultats peinent à suivre, malgré l’aura et l’expérience du joueur formé à la Vila Belmiro. Le rêve d’un premier trophée depuis son retour est toujours en suspens.

Mais au-delà de l’élimination, une autre échéance approche déjà pour Santos FC. Le 26 février 2026 à 22h00 UTC, au mythique Estádio Urbano Caldeira, la Vila Belmiro vibrera pour la 4e journée du Brasileirão Betano face à Vasco da Gama.

Ce rendez-vous change tout. Après la désillusion du Paulista, Santos doit rapidement relever la tête. Et pour Neymar, ce match ressemble à un nouveau départ. Retrouver 90 minutes dans les jambes est une chose. Redevenir décisif dans un contexte de pression en est une autre. Devant son public, dans le stade qui l’a vu éclore adolescent, le numéro 10 aura l’occasion de transformer les promesses physiques en impact concret.