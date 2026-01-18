PSG : le message nostalgique de Neymar qui fait réagir les supporters

L’histoire ne s’est pas forcément terminée de la meilleure des manières entre le Paris Saint-Germain et Neymar (33 ans). Mais avec le temps, les rancœurs semblent avoir disparu, des deux côtés.

La preuve à travers un récent échange sur les réseaux sociaux. Le club de la capitale a partagé des images d’un véritable récital du milieu offensif brésilien lors de la large victoire face à Dijon FCO (8-0) en 2018. Une publication chargée de souvenirs, qui n’a pas échappé à l’ancien numéro 10 parisien.

Désormais joueur de Santos FC, Neymar a réagi directement en commentaire, avec une pointe de nostalgie : « De superbes moments passés avec vous ». Un message bref, mais lourd de sens, qui a été largement apprécié par les supporters parisiens.

Cet échange symbolise un climat aujourd’hui plus apaisé entre le PSG et Neymar, et rappelle surtout les nombreux moments de magie offerts par le Brésilien sous le maillot parisien.