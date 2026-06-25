Brésil : Neymar fait son grand retour en Coupe du monde

Près de trois ans après sa dernière apparition sous le maillot du Brésil, Neymar a enfin retrouvé la Coupe du monde. Entré en jeu lors de la victoire de la Seleção face à l’Écosse (3-0), mercredi, l’attaquant de 34 ans a vécu une soirée particulièrement chargée en émotions.

Absent de la sélection brésilienne depuis octobre 2023 en raison de blessures à répétition, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil (79 buts en 129 sélections) a disputé ses premières minutes dans ce Mondial 2026 en remplaçant un coéquipier à la 76e minute. Une entrée symbolique qui marque son retour sur la scène internationale à l’occasion de sa quatrième Coupe du monde.

Des retrouvailles émouvantes avec ses proches

Au coup de sifflet final, Neymar a rejoint les tribunes pour retrouver sa famille. Les images diffusées montrent un joueur particulièrement ému, enlacé par sa compagne Bruna Biancardi ainsi que par trois de ses enfants : Davi Lucca, son fils aîné, et Mavie et Mel, nées de son union avec la mannequin brésilienne.

Très touché par ce moment, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG s’est confié en zone mixte : « C’est merveilleux, c’est très beau de vivre tout cela », a-t-il déclaré après la rencontre.

L’émotion de Neymar avec sa famille après son premier match à la Coupe du monde 2026 ❤️🇧🇷 25 juin 2026

Freiné par les blessures ces dernières saisons, Neymar espère désormais retrouver progressivement son meilleur niveau afin d’aider le Brésil dans sa quête d’un sixième titre mondial. Son retour constitue en tout cas l’une des grandes histoires de cette Coupe du monde 2026.