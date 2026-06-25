OM : le Stade Vélodrome change de nom jusqu’en 2033

C’est un changement historique pour l’Olympique de Marseille et son enceinte mythique. Selon les informations de La Tribune, le Stade Vélodrome portera désormais le nom de « CEPAC Vélodrome » jusqu’en 2033.

La Caisse d’Épargne CEPAC a en effet obtenu les droits de naming du stade marseillais pour les sept prochaines saisons, soit jusqu’au terme de la saison 2032-2033. Un partenariat majeur qui doit permettre au club phocéen et à la ville de Marseille de renforcer leurs revenus commerciaux.

🚨 Le Stade Vélodrome s’appellera « CEPAC Vélodrome » jusqu’en 2033 ! 💙🤍 25 juin 2026

Un partenariat stratégique pour l’OM

Déjà partenaire historique de l’Olympique de Marseille, la Caisse d’Épargne CEPAC renforce ainsi encore un peu plus sa présence aux côtés du club olympien. L’accord de naming s’étendra sur sept saisons et concernera l’ensemble des événements organisés dans l’enceinte marseillaise.

Le Vélodrome, inauguré en 1937 et rénové en profondeur avant l’Euro 2016, est considéré comme l’un des stades les plus emblématiques d’Europe. Avec une capacité supérieure à 67 000 places, il accueille non seulement les rencontres de l’OM, mais également de grands événements sportifs et culturels.

Un nom mythique qui reste préservé

Si l’arrivée de la CEPAC marque une évolution importante dans l’histoire de l’enceinte, le terme « Vélodrome » demeure au cœur de l’identité du stade. Un choix qui devrait rassurer de nombreux supporters marseillais, très attachés à l’histoire et aux traditions du club.

Depuis plusieurs années, le naming des stades est devenu une pratique courante dans le football européen afin de générer des revenus supplémentaires. En France, des enceintes comme l’Allianz Riviera à Nice ou l’Orange Vélodrome à Marseille avaient déjà emprunté cette voie.

Avec ce nouvel accord, l’Olympique de Marseille s’assure une source de financement supplémentaire dans un contexte où les recettes commerciales occupent une place de plus en plus importante dans l’économie du football moderne.