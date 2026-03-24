FC Metz : Nathan Mbala la grosse surprise qui redonne espoir ! 

Dans une saison compliquée pour le FC Metz, un visage inattendu est venu apporter une note positive. À seulement 18 ans, Nathan Mbala s’impose déjà comme l’une des révélations du club lorrain.

Englué à la dernière place de Ligue 1, le FC Metz semble promis à la relégation. Pourtant, au cœur de cette saison difficile, une éclaircie attire l’attention : Nathan Mbala. Le jeune attaquant, encore inconnu il y a quelques mois, a su saisir sa chance et incarner un véritable motif d’espoir.

Son parcours a de quoi surprendre. Jusqu’à l’âge de 15 ans, Mbala évoluait au poste de gardien de but. Un repositionnement décisif lors d’un match scolaire va totalement changer sa trajectoire. Rapidement, il se distingue comme un attaquant prometteur, jusqu’à intégrer le centre de formation messin en 2020.

Passé par les équipes de jeunes puis la réserve, Nathan Mbala franchit les étapes avec une facilité déconcertante. Ses performances lui ouvrent les portes de l’équipe première fin 2025, avant ses débuts en Ligue 1.

Le 17 février 2026, il inscrit son premier but face à l’AJ Auxerre, devenant l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du club. Il enchaîne ensuite contre Toulouse, confirmant son potentiel malgré le contexte compliqué.

Un talent encore en construction

Si ses qualités offensives sont évidentes, son entraîneur Benoît Tavenot reste attentif à sa progression physique.

« Ce qui me freinait, c’était sa capacité à répéter les efforts »,

expliquait-il récemment, justifiant une intégration progressive dans le groupe professionnel.

Mais le jeune joueur continue de répondre présent. Lors de sa première titularisation, il a disputé 70 minutes et trouvé le chemin des filets, validant la confiance placée en lui.

Le FC Metz ne s’y est pas trompé en lui offrant son premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Une signature qui symbolise l’importance grandissante de Mbala dans le projet du club.

« C’est un rêve qui se réalise […] j’ai un immense respect pour ce club », a confié le principal intéressé, conscient de l’opportunité qui s’offre à lui.

Dans une saison sombre, Nathan Mbala incarne déjà l’avenir. Et peut-être, à lui seul, le début d’un nouveau cycle pour Metz.