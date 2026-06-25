Major League Soccer : Antoine Griezmann prêt à lancer « un nouveau chapitre » de sa carrière

Le grand saut vers la Major League Soccer se rapproche pour Antoine Griezmann. L’attaquant français est arrivé à Orlando ces dernières heures afin de débuter ce qu’il qualifie lui-même de « nouveau chapitre » dans sa carrière professionnelle. L’ancien international tricolore s’apprête à rejoindre officiellement Orlando City après avoir tourné la page de son immense aventure avec l’Atlético de Madrid.

À 35 ans, Griezmann s’apprête à découvrir un nouveau championnat après avoir marqué de son empreinte la Liga sous les couleurs de la Real Sociedad, du FC Barcelone et surtout de l’Atlético, dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire avec 211 réalisations.

Antoine Griezmann est bien arrivé à Orlando pour débuter un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle. 25 juin 2026

Une légende de l’Atlético ouvre une nouvelle page

Annoncée officiellement en mars dernier, l’arrivée de Griezmann à Orlando City prendra effet en juillet 2026. Le Français a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison MLS 2027-2028, avec une option pour une année supplémentaire. Il rejoindra la franchise floridienne en tant que joueur désigné, statut réservé aux stars de la ligue américaine.

Le champion du monde 2018 quitte l’Europe après une carrière exceptionnelle. En dix saisons sous le maillot de l’Atlético de Madrid, il a disputé 488 rencontres et inscrit 211 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros.

« Je suis très excité »

Au moment de l’officialisation de son transfert, Griezmann avait affiché toute son impatience à l’idée de découvrir sa nouvelle vie aux États-Unis.

« Je suis très excité à l’idée de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando City », avait déclaré l’ancien numéro 7 des Bleus.

Après Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets ou encore Olivier Giroud, la MLS accueille donc une nouvelle star mondiale. Les supporters d’Orlando City espèrent désormais que le Français permettra au club de franchir un cap et de se mêler à la lutte pour le titre.