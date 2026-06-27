Loto FDJ : les numéros gagnants du samedi 27 juin 2026

Le tirage Loto du samedi 27 juin 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, les dix codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats du Loto sont désormais connus pour ce samedi 27 juin 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de vérifier s’ils font partie des gagnants de ce nouveau tirage.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 9 996 892. Les participants ayant souscrit à cette option peuvent consulter leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du samedi 27 juin 2026 18 21 24 35 36 3 Les cinq numéros gagnants et le Numéro Chance NUMÉRO 7 : 9 996 892

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

D 6481 6697

E 5611 6635

G 1454 1866

G 1760 7902

G 4911 0469

G 6973 7319

N 2928 5232

P 3792 2139

T 6960 6127

T 8587 2572

Jackpot remporté

Le jackpot de 2 millions d’euros a été remporté lors de ce tirage du samedi 27 juin 2026. La Française des Jeux dénombre un gagnant au premier rang.

Trois joueurs ont également décroché un gain de rang 2, avec 67 173,30 euros chacun. Au total, 733 643 grilles gagnantes ont été enregistrées tous types de gains confondus.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il est possible de présenter son reçu auprès d’un détaillant agréé.

Le prochain tirage Loto aura lieu le lundi 29 juin 2026 avec un jackpot estimé à 2 millions d’euros.