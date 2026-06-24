Loto FDJ : les numéros gagnants du mercredi 24 juin 2026

Le tirage Loto du mercredi 24 juin 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, les dix codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats du Loto sont désormais connus pour ce mercredi 24 juin 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de vérifier s’ils font partie des gagnants de ce nouveau tirage.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 9 688 141. Les participants ayant souscrit à cette option peuvent consulter leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du mercredi 24 juin 2026 26

29

32

38

8 Numéro Chance : 7

NUMÉRO 7 : 9 688 141

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

C 4437 6485

C 4849 7742

D 2990 5381

K 9140 9946

L 9364 8457

R 3568 5331

R 7462 1286

R 9463 3538

S 4439 5377

T 9068 4013

Jackpot non remporté

Aucun joueur n’est parvenu à décrocher le jackpot de 6 millions d’euros mis en jeu lors de ce tirage. Une grille a toutefois été gagnante au rang 2.

Le prochain tirage sera exceptionnel, avec le Grand Loto de l’été et un jackpot minimum de 20 millions d’euros.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il est possible de présenter son reçu auprès d’un détaillant agréé.

Le prochain tirage Loto aura lieu le vendredi 26 juin 2026 avec un jackpot Grand Loto estimé à 20 millions d’euros.