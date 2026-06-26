Tirage EuroMillions : découvrez les numéros gagnants du vendredi 26 juin 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du vendredi 26 juin 2026 a livré son verdict. Découvrez sans plus attendre les numéros gagnants, les étoiles ainsi que le code My Million tiré au sort par la Française des Jeux.

Les résultats de l’EuroMillions sont désormais connus pour ce vendredi 26 juin 2026. Les joueurs peuvent dès à présent vérifier leur grille afin de savoir s’ils font partie des heureux gagnants de ce nouveau tirage européen.

Le code My Million gagnant du jour est le TE 244 5417. Un joueur ayant validé sa grille en France remporte ainsi la somme garantie d’un million d’euros.

Tirage du vendredi 26 juin 2026 16 26 34 35 6 Étoiles 11 12 MY MILLION : TE 244 5417

Jackpot remporté ou non ?

Le jackpot mis en jeu lors de ce tirage, d’un montant de 60 millions d’euros, n’a pas été remporté. La cagnotte continuera donc de grimper lors du prochain rendez-vous EuroMillions.

Trois joueurs européens sont toutefois parvenus à trouver les cinq bons numéros et une étoile, leur permettant de décrocher un gain de rang 2.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains remportés en ligne sont automatiquement versés sur le compte joueur FDJ. Pour les joueurs ayant validé leur grille dans un point de vente, les gains jusqu’à 30 000 euros peuvent être retirés directement auprès d’un détaillant agréé.

Au-delà de 30 000 euros, les gagnants doivent se rendre dans un centre de paiement FDJ. Les grands gagnants bénéficient quant à eux d’un accompagnement personnalisé proposé par la Française des Jeux.

Le prochain tirage EuroMillions – My Million aura lieu le mardi 30 juin 2026 avec un jackpot estimé à 69 millions d’euros.