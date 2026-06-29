Equipe de France : Samuel Umtiti désigne le joueur qui l’a le plus impressionné au Mondial 2018

Héros de la demi-finale remportée face à la Belgique (1-0) lors de la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti s’est replongé dans ses souvenirs de l’épopée victorieuse des Bleus. Et l’ancien défenseur central n’a pas hésité lorsqu’il a fallu désigner le coéquipier qui l’avait le plus impressionné durant le tournoi.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ex-joueur du FC Barcelone a cité Kylian Mbappé, alors âgé de seulement 19 ans lors du sacre en Russie.

Quel est le coéquipier qui vous a le plus impressionné ? 🗣️ Samuel Umtiti : « Kylian (Mbappé). Il a étalé toutes ses qualités, avec une marge de progression énorme. Il a montré le grand joueur qu’il était alors qu’il était tout jeune (19 ans). » pic.twitter.com/4b5sXwL9lS — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 28, 2026

Samuel Umtiti : « C’était une révélation pour moi »

Interrogé sur le joueur qui l’avait le plus marqué durant la compétition, Samuel Umtiti a immédiatement pensé à l’actuel capitaine des Bleus.

« Kylian. Il a étalé toutes ses qualités, avec une marge de progression énorme. Il a montré le grand joueur qu’il était alors qu’il était tout jeune (19 ans) », a confié Umtiti.

Si l’ancien défenseur reconnaît que le talent de Mbappé était déjà connu au sein du groupe France, la régularité affichée par l’attaquant tout au long du Mondial l’a particulièrement impressionné.

« Il ne m’a pas surpris parce qu’on le connaissait déjà, mais ce qu’il a été capable de faire, sa régularité, c’était une révélation pour moi », a ajouté le champion du monde 2018.

Auteur de quatre buts lors de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé avait été l’un des grands artisans du deuxième sacre mondial de l’équipe de France, remportant au passage le trophée de meilleur jeune joueur de la compétition.

Huit ans plus tard, les éloges de Samuel Umtiti rappellent à quel point l’éclosion internationale de Mbappé avait marqué les esprits, y compris au sein du vestiaire tricolore.