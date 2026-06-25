Le Top 3 des meilleurs moments de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Alors que Didier Deschamps traverse une période personnelle difficile après le décès de sa mère, les hommages se multiplient pour saluer l’immense travail réalisé par le sélectionneur à la tête de l’équipe de France depuis 2012. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Mondial sur RMC Sport, plusieurs consultants sont revenus sur les moments les plus marquants de l’ère Deschamps.

Entre reconstruction, exploits historiques et révélations de futurs champions du monde, le sélectionneur français a profondément marqué l’histoire des Bleus en plus d’une décennie sur le banc tricolore.

🇫🇷🔎 Le Top 3 (+1) des meilleurs moments de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus dans les GG du Mondial sur RMC Sport. 25 juin 2026

Le barrage contre l’Ukraine, le véritable acte fondateur

Pour beaucoup d’observateurs, tout a véritablement commencé lors du mythique barrage retour contre l’Ukraine en novembre 2013. Battus 2-0 à l’aller, les Bleus semblaient condamnés avant de renverser la situation au Stade de France grâce à une victoire 3-0. Une remontée historique qui a permis à la France de se qualifier pour la Coupe du monde 2014 et qui a posé les bases du futur succès tricolore.

Seb, consultant dans les GG du Mondial, préfère lui retenir « la reconstruction entreprise dès l’arrivée de Deschamps en 2012» . Après l’échec de l’Euro et les tensions internes, l’ancien capitaine des Bleus avait réussi à restaurer une identité forte et un état d’esprit irréprochable.

Rémy a quant à lui choisi le match France – Pays-Bas de mars 2014. Ce soir-là, « Antoine Griezmann était titularisé pour la première fois par Didier Deschampsb». Le début d’une aventure exceptionnelle qui conduira l’attaquant à disputer 137 rencontres sous le maillot bleu, remporter la Coupe du monde 2018 et terminer troisième du Ballon d’Or la même année.

Argentine 2018, le chef-d’œuvre absolu

S’il ne fallait retenir qu’un seul match de l’ère Deschamps, beaucoup choisiraient sans hésiter le huitième de finale de la Coupe du monde 2018 contre l’Argentine. Menés puis rejoints, les Bleus avaient finalement remporté un duel légendaire (4-3) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Pour Simon, ce succès face à l’Albiceleste reste le sommet émotionnel du mandat de Deschamps. Quelques jours plus tard, la France remportera sa deuxième étoile en dominant la Croatie en finale (4-2).

En quatorze années à la tête des Bleus, Didier Deschamps a conduit la France vers une Coupe du monde, une Ligue des nations et plusieurs finales internationales. Un palmarès exceptionnel qui fait déjà de lui l’un des plus grands sélectionneurs de l’histoire du football français.