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Paroles de légende  : Diego Maradona a laissé un incroyable souvenir à Vikash Dhorasoo Equipe de France

Paroles de légende  : Diego Maradona a laissé un incroyable souvenir à Vikash Dhorasoo 

jeudi 25 juin 2026 - 19:33

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Plus de vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, certains souvenirs restent gravés à jamais dans la mémoire de Vikash Dhorasoo. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France a récemment raconté une anecdote aussi simple qu’inoubliable impliquant Diego Maradona, l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football.

Présent dans le vestiaire des Bleus après la défaite face à l’Italie en finale du Mondial 2006, Dhorasoo a vécu un moment qu’il considère encore aujourd’hui comme l’un des plus marquants de sa carrière.

« Ce n’est quand même pas rien »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et du Milan AC a raconté la scène avec beaucoup d’émotion.

« Après la défaite, je vois arriver Maradona, qui venait parler à David Trezeguet. Il m’a fait un signe de la main, à l’autre bout du vestiaire, et j’en suis quand même très fier », a confié Dhorasoo.

Un geste anodin en apparence, mais qui a profondément marqué l’ancien international français, sélectionné à 18 reprises avec les Bleus.

Le rêve d’un enfant du Havre

Né à Harfleur, près du Havre, dans une famille d’origine indienne, Vikash Dhorasoo n’a jamais oublié d’où il venait. C’est d’ailleurs ce qui donne encore plus de valeur à ce souvenir avec l’idole argentine.

« Je suis un petit gars de Caucriauville, d’origine indienne, qui a vu Maradona lui faire un signe un soir de finale de Coupe du monde. Ce n’est quand même pas rien », a-t-il ajouté.

Champion de France à plusieurs reprises avec l’Olympique Lyonnais et finaliste de la Coupe du monde 2006, Dhorasoo a croisé de nombreuses légendes au cours de sa carrière. Pourtant, ce simple salut de Diego Maradona reste l’un des souvenirs dont il est le plus fier.

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Décédé le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans, Diego Maradona continue ainsi d’inspirer et d’émouvoir des générations entières de footballeurs, même des années après sa disparition.

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