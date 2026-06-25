Paroles de légende  : Diego Maradona a laissé un incroyable souvenir à Vikash Dhorasoo 

Plus de vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, certains souvenirs restent gravés à jamais dans la mémoire de Vikash Dhorasoo. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France a récemment raconté une anecdote aussi simple qu’inoubliable impliquant Diego Maradona, l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football.

Présent dans le vestiaire des Bleus après la défaite face à l’Italie en finale du Mondial 2006, Dhorasoo a vécu un moment qu’il considère encore aujourd’hui comme l’un des plus marquants de sa carrière.

🚨 Diego Maradona a déjà salué Vikash Dhorasoo et le Français en est toujours très fier. 25 juin 2026

« Ce n’est quand même pas rien »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et du Milan AC a raconté la scène avec beaucoup d’émotion.

« Après la défaite, je vois arriver Maradona, qui venait parler à David Trezeguet. Il m’a fait un signe de la main, à l’autre bout du vestiaire, et j’en suis quand même très fier », a confié Dhorasoo.

Un geste anodin en apparence, mais qui a profondément marqué l’ancien international français, sélectionné à 18 reprises avec les Bleus.

Le rêve d’un enfant du Havre

Né à Harfleur, près du Havre, dans une famille d’origine indienne, Vikash Dhorasoo n’a jamais oublié d’où il venait. C’est d’ailleurs ce qui donne encore plus de valeur à ce souvenir avec l’idole argentine.

« Je suis un petit gars de Caucriauville, d’origine indienne, qui a vu Maradona lui faire un signe un soir de finale de Coupe du monde. Ce n’est quand même pas rien », a-t-il ajouté.

Champion de France à plusieurs reprises avec l’Olympique Lyonnais et finaliste de la Coupe du monde 2006, Dhorasoo a croisé de nombreuses légendes au cours de sa carrière. Pourtant, ce simple salut de Diego Maradona reste l’un des souvenirs dont il est le plus fier.

Décédé le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans, Diego Maradona continue ainsi d’inspirer et d’émouvoir des générations entières de footballeurs, même des années après sa disparition.