Ballon d’Or 2026 : Roger Milla dévoile son grand favori 

Légende du football africain et ancien héros des Lions Indomptables, Roger Milla a livré son pronostic pour le prochain Ballon d’Or. Et pour l’ancienne gloire camerounaise, le grand favori se nomme Ousmane Dembélé.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien attaquant de la sélection camerounaise n’a pas caché son admiration pour l’ailier français, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France.

🚨 Roger Milla : « Je pense que Dembélé est le favori pour le Ballon d’Or et que la France est l’une des favorites pour la Coupe du monde. » 29 juin 2026

« Dembélé est le favori »

Pour Roger Milla, Ousmane Dembélé est bien placé pour réaliser un immense back-to-back au Ballon d’Or. Lauréat en 2025, l’attaquant français pourrait conserver son trophée en 2026 après une nouvelle saison exceptionnelle avec le PSG et les Bleus. L’ancien joueur du PSG a brillé tout au long de la saison 2025-2026, aussi bien en club qu’en sélection.

« Je pense que Dembélé est le favori pour le Ballon d’Or »,

a affirmé l’ancien numéro 9 camerounais, demi-finaliste de la Coupe du monde 1990 avec les Lions Indomptables.

Champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain et désormais leader offensif des Bleus, Dembélé s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de la planète football.

La France parmi les grands favoris du Mondial

Roger Milla voit également l’équipe de France aller très loin dans cette Coupe du monde 2026. Impressionné par le potentiel offensif des hommes de Didier Deschamps, le Camerounais estime que les Bleus font partie des principaux candidats au sacre final.

« Et la France est l’une des favorites pour la Coupe du monde », a ajouté l’ancien buteur.

Qualifiée pour les seizièmes de finale après une phase de groupes réussie, la sélection française peut notamment compter sur Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola pour rêver d’une troisième étoile.

À 74 ans, Roger Milla demeure l’une des voix les plus respectées du football africain. Ses prises de position sont donc particulièrement scrutées, notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer les prétendants aux plus prestigieuses récompenses individuelles.