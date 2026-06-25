La FIFA suspend le Népal : quelles compétitions les Népalais avaient-ils disputées récemment ?

Coup dur pour le football népalais. La FIFA suspend le Népal notamment la Fédération népalaise de football (ANFA) en raison d’une ingérence du Conseil national des sports dans le processus électoral de l’instance. Une décision qui prive désormais les sélections nationales et les clubs népalais de toute participation aux compétitions organisées par la FIFA et l’AFC jusqu’à nouvel ordre.

Selon la FIFA, les autorités sportives népalaises ont interféré dans la gestion interne de l’ANFA, notamment en retardant à plusieurs reprises le processus électoral et en imposant des directives contraires aux statuts de la fédération. L’instance mondiale exige désormais que ces décisions soient annulées pour lever la suspension. 1

🚨 LA FIFA SUSPEND LA FÉDÉRATION NÉPALAISE ! 🤯🇳🇵 25 juin 2026

Des éliminatoires asiatiques comme dernière scène internationale

Avant cette suspension, le Népal participait principalement aux éliminatoires de la Coupe d’Asie 2027. Les Népalais ont notamment affronté la Malaisie, le Vietnam, le Laos et d’autres nations asiatiques dans le cadre du dernier tour des qualifications continentales. Leur dernière rencontre officielle remonte au 31 mars 2026 avec une défaite 1-0 face au Laos.

Le Népal avait également pris part aux qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2026. Placée dans un groupe relevé avec notamment l’Australie, la Jordanie et le Koweït, la sélection sud-asiatique n’avait pas réussi à franchir le tour suivant malgré quelques performances encourageantes.

La SAFF Championship, compétition phare du Népal

Au niveau régional, la compétition la plus importante pour le Népal reste la SAFF Championship, le championnat d’Asie du Sud. Les Népalais avaient notamment atteint la finale de l’édition 2021 avant de s’incliner contre l’Inde. Plus récemment, les différentes sélections népalaises ont continué de participer aux compétitions organisées par la Fédération sud-asiatique de football, notamment en futsal et dans les catégories féminines.

La FIFA suspend le Népal et donne un coup d’arrêt majeur pour le développement du football népalais. Tant que la crise institutionnelle ne sera pas résolue, les joueurs népalais ne pourront plus représenter leur pays sur la scène internationale ni bénéficier des programmes de développement mis en place par la FIFA.