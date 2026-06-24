Angleterre – Ghana : Jude Bellingham refuse son trophée d’homme du match 

Jude Bellingham a livré l’une des réactions les plus marquantes depuis le début de la Coupe du monde 2026. Désigné homme du match après le nul Angleterre – Ghana (0-0), le milieu du Real Madrid a surpris tout le monde en estimant publiquement qu’il ne méritait pas cette récompense. Une déclaration qui s’explique par le contexte très particulier de cette rencontre disputée à Boston.

Attendue comme l’un des favoris du tournoi après son succès convaincant contre la Croatie (4-2), l’Angleterre de Thomas Tuchel a cette fois buté sur une équipe ghanéenne remarquablement organisée. Malgré une domination écrasante dans le jeu et la possession, les Three Lions n’ont jamais trouvé la faille face aux Black Stars. 0

« You won Player of the Match, how do you feel? » Jude Bellingham: « Yeah, to be honest, I didn’t deserve it. It probably should have gone to one of their players, they defended so well. » — Jack Brown (@JackBrown591897)

16 septembre 2026

Le Ghana a frustré l’Angleterre pendant 90 minutes

Le match a longtemps ressemblé à une attaque-défense. Les Anglais ont monopolisé le ballon, multiplié les offensives et terminé la rencontre avec près de 80 % de possession. Pourtant, le Ghana, parfaitement organisé dans un bloc compact, a résisté à toutes les tentatives anglaises. Harry Kane, Bukayo Saka ou encore Marcus Rashford se sont cassé les dents sur une défense héroïque. 1

Conscient de cette réalité, Jude Bellingham n’a pas voulu s’attribuer les mérites d’une rencontre qui n’a pas permis à l’Angleterre de faire la différence.

« Pour être honnête, je ne le méritais pas, ça aurait probablement dû revenir à l’un de leurs joueurs. Ils ont tellement bien défendu. »

Une déclaration saluée par de nombreux observateurs, tant il est rare de voir un joueur remettre en question une distinction individuelle reçue à l’issue d’un match de Coupe du monde.

Bellingham confirme son statut de leader des Three Lions

Cette réaction intervient alors que le joueur du Real Madrid occupe une place centrale dans le projet de Thomas Tuchel. Déjà buteur et l’un des grands artisans de la victoire anglaise contre la Croatie lors de la première journée, Bellingham est considéré comme l’un des leaders techniques de cette sélection anglaise.

Mais au-delà de son talent, c’est son attitude qui a retenu l’attention cette fois-ci. Alors que beaucoup auraient volontiers accepté le trophée sans discussion, l’Anglais a préféré mettre en lumière la performance collective du Ghana.

« Ça aurait probablement dû revenir à l’un de leurs joueurs. »

Ce respect affiché envers l’adversaire reflète aussi la frustration anglaise. Malgré leur domination, les Three Lions ont laissé échapper deux points précieux dans la course à la première place du groupe. Le Ghana, lui, peut sortir grandi de cette prestation défensive qui lui permet de conserver ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale.

Dans un Mondial où les déclarations sont souvent calibrées, Jude Bellingham a choisi la sincérité. Et son hommage aux défenseurs ghanéens pourrait bien rester comme l’un des plus beaux gestes de fair-play de cette Coupe du monde 2026.