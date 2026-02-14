PSG :  un ancien international charge violemment Zabarnyi

Illia Zabarnyi est au coeur de plusieurs critiques suite à sa prestation face au Stade Rennais. Après la défaite par 3-1, un ancien international, supporter du PSG, a expérimé sa déception face aux performances jugées insuffisantes du défeseur.

Souvent en retard dans ses interventions, approximatif dans ses relances et parfois hésitant dans ses choix, l’international ukrainien n’a pas rassuré. Sur plusieurs séquences, son manque de justesse technique et de lecture du jeu a mis son équipe en difficulté. Dans un club où l’exigence est maximale, chaque erreur se paie cash.

Après la rencontre, l’ancien défenseur Maxime Chanot n’a pas ménagé le joueur sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot. « Si je suis Luis Enrique, Zabarnyi je le prends et je l’envoie en réserve. Il fait n’importe quoi. Il a des contrôles de balle quand faut dégager en une touche. Il dégage en une touche quand faut prendre deux touches… T’es joueur du PSG, tu gagnes un gros salaire, tu dois être performant », a-t-il lancé sans détour.

Des propos durs, à la hauteur de la frustration suscitée par la performance parisienne. Car au-delà du cas individuel, c’est toute la solidité défensive du PSG qui interroge. Depuis plusieurs semaines, l’équipe de Luis Enrique alterne le bon et le beaucoup moins bon, avec une arrière-garde régulièrement mise sous pression.

Arrivé avec l’étiquette d’un défenseur prometteur, passé par Bournemouth en Premier League, Zabarnyi peine pour l’instant à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans la capitale. À 23 ans, il dispose encore d’une marge de progression, mais le contexte parisien laisse peu de place à l’apprentissage.