PSG : Luis Campos fait de graves révélations sur Luis Enrique !  

Luis Campos, directeur sportif du Paris Saint-Germain, a livré une interview exclusive au média espagnol Marca, dans laquelle il révèle les exigences extrêmes de Luis Enrique, entraîneur du PSG. Un témoignage sincère, qui en dit long sur les exigences et la vision d’un technicien devenu central dans le projet du PSG.

« Si tu ne viens pas t’entraîner à fond, ne viens pas du tout ». La phrase résonne comme un avertissement. Luis Campos rapporte ainsi ce que Luis Enrique exige de chaque joueur approché par le PSG : « Luis Enrique m’a demandé de dire aux joueurs que s’ils ne viennent pas pour s’entraîner à 100 % tous les jours, alors qu’ils ne viennent pas du tout. Parce que sinon, il va les « tuer » et ils ne joueront pas. » Une déclaration révélatrice d’un entraîneur perfectionniste jusqu’à l’obsession.

Selon Campos, chaque séance d’entraînement avec Luis Enrique est pensée comme un match de Ligue des champions. Une intensité quotidienne, sans relâche. « Chaque jour est un test. Il faut être à 1000 %, sinon il te sort du projet sans hésiter », ajoute-t-il.

Luis Enrique, la révolution tactique !

Arrivé en 2023 à Paris, Luis Enrique a rapidement imposé sa patte. « Dès le début de la deuxième saison, il m’a dit : « Luis, les joueurs vont tellement changer de position que les adversaires ne sauront plus qui marquer. » Une promesse tenue. Campos raconte qu’après un match contre Lille, le capitaine nordiste Benjamin André est venu lui confier : « Je n’ai rien compris à votre équipe. Les milieux changeaient de position sans arrêt, c’était impossible à suivre. »

Cette fluidité tactique, cette capacité à réinventer le jeu, est, selon Campos, l’un des secrets du succès récent du PSG. L’année 2025 a été historique : six titres remportés, dont la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe. Une performance qui n’avait été réalisée auparavant que par le Barça de Guardiola et le Bayern de Flick.

« Enrique a failli partir »

Luis Enrique n’est pas seulement un tacticien génial, c’est aussi un bourreau de travail. « Il doit dormir les doigts dans une prise électrique, plaisante Campos. Il déborde d’énergie. Chaque jour, il arrive avec la volonté de progresser, d’évoluer. »

Mais cette intensité peut aussi devenir une pression constante. « À la fin de sa première saison, il m’a dit : « Luis, si on ne monte pas le niveau des entraînements, je m’en vais. » » Une phrase qui en dit long sur l’exigence quotidienne imposée par le technicien espagnol, tant à ses joueurs qu’aux membres de son staff.

Pour répondre aux exigences de Luis Enrique, Campos a dû revoir entièrement sa stratégie de recrutement. La priorité : des joueurs intelligents, capables de s’adapter à un football en perpétuelle mutation. « Quand on discute d’un joueur, Luis Enrique me demande d’abord s’il est à l’aise avec le ballon, explique Campos. Pas seulement s’il est rapide ou fort dans les duels. Il veut des joueurs qui comprennent le jeu, qui prennent de bonnes décisions. »

Un critère qui a guidé l’arrivée de nombreux jeunes talents au club, comme Vitinha ou encore Barcola, façonnés pour incarner cette nouvelle philosophie de jeu.

Luis Campos ne cache pas son admiration pour l’ancien sélectionneur de la Roja : « Après notre première rencontre, j’ai appelé le président Al-Khelaïfi et je lui ai dit : « C’est lui. C’est notre homme. » » Deux jours plus tard, le contrat était signé.

Aujourd’hui, le PSG semble avoir trouvé plus qu’un entraîneur : un véritable chef d’orchestre, capable de faire évoluer un collectif jeune vers les sommets européens. Et si l’aventure parisienne de Luis Enrique ne fait que commencer, elle s’inscrit déjà dans l’histoire du club comme une ère de transformation profonde, à la fois tactique, mentale et structurelle.

Le message est clair : au PSG version Luis Enrique, l’excellence n’est pas une option.