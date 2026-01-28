Mercato : Ousmane Dembélé face à l’offre qui interroge son avenir au PSG

L’avenir d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain pourrait bien être bousculé par des offres venues du Moyen-Orient. L’international français, récemment sacré Ballon d’Or 2025, attise l’intérêt de la Saudi Pro League, qui entend frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2028 avec le PSG, les discussions autour d’une prolongation ou d’une revalorisation salariale n’avancent pas comme espéré. Selon plusieurs sources proches du dossier, une première proposition du club parisien, évaluée à environ 30 millions d’euros par an, n’aurait pas convaincu le joueur, qui attendrait une rémunération bien plus élevée.

Mais le Paris Saint-Germain, engagé dans une stratégie de maîtrise budgétaire après les années fastueuses de Lionel Messi et Kylian Mbappé, ne semble pas disposé à céder à des revendications jugées excessives. « Le club ne reviendra pas à des politiques salariales déséquilibrées », a fait savoir un cadre du PSG dans la presse hexagonale.

L’Arabie saoudite en embuscade pour Ousmane Dembélé

C’est dans ce contexte de tensions contractuelles que l’Arabie saoudite entre en scène. Selon des informations relayées par la presse britannique, des représentants du championnat saoudien auraient déjà entamé des démarches pour attirer l’ailier français. Le pays, qui cherche à relancer son projet sportif après une première vague de recrutements spectaculaires, verrait en Dembélé une figure emblématique pour incarner sa nouvelle ambition.

Avec l’arrivée de fonds privés dans la ligue, la puissance financière des clubs saoudiens se renforce. Une aubaine pour attirer des stars mondiales, au moment où certains visages emblématiques approchent de la fin de leur contrat.

Pour l’heure, l’entourage de Dembélé temporise. L’ancien joueur du FC Barcelone reste engagé avec le club de la capitale, focalisé sur les échéances sportives de la saison. Aucune décision ne devrait être prise avant la fin des compétitions en cours.

Néanmoins, les dirigeants parisiens savent désormais qu’ils devront composer avec une concurrence financière redoutable. Et si Ousmane Dembélé venait à céder aux sirènes de la Saudi Pro League, le PSG pourrait bien perdre l’un de ses éléments les plus brillants.