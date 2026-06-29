Equipe de France : le maillot de Kylian Mbappé fait sensation aux États-Unis

L’équipe de France a conquis un nouveau cœur à des milliers de kilomètres de l’Hexagone. Shirley, une Américaine de 96 ans résidant dans l’hôtel où séjournent les Bleus pendant la Coupe du monde 2026, est devenue au fil des jours une véritable supportrice de la sélection française.

Touchés par son enthousiasme et sa bienveillance, plusieurs joueurs tricolores ont pris le temps d’échanger avec elle. Un geste qui a profondément marqué la nonagénaire.

🚨 Shirley, 96 ans, résidente de l’hôtel où séjournent les Bleus aux États-Unis, est devenue fan de l’équipe de France. ❤️🇫🇷 29 juin 2026

Le maillot de Kylian Mbappé comme cadeau

Parmi les moments les plus marquants de cette rencontre figure le cadeau offert par Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a remis à Shirley un maillot à son nom, promettant même de le signer en cas de sacre français dans ce Mondial 2026.

« Ils m’ont donné un maillot de Kylian Mbappé. Il m’a dit que s’ils gagnaient, il me le signera et que ça coûterait beaucoup d’argent ! », a raconté Shirley avec le sourire au micro de RMC Sport.

Visiblement très émue, l’Américaine n’a pas caché toute son affection pour les Tricolores : « J’adore l’équipe ! Merci ! Merci du fond du cœur. C’est un cadeau magnifique d’une personne magnifique et d’un pays magnifique. »

Les Bleus séduisent au-delà du terrain

Au-delà des résultats sportifs, l’équipe de France continue de véhiculer une image positive durant cette Coupe du monde. Les interactions entre les joueurs et Shirley illustrent parfaitement les liens particuliers qui peuvent se créer autour du football.

« Je me sens privilégiée qu’ils m’aient considérée », a encore confié la nonagénaire, désormais devenue l’une des supportrices les plus attachantes des Bleus durant ce Mondial américain.

Alors que la France poursuit sa route vers les phases finales, nul doute que Shirley suivra avec passion les prochaines sorties des hommes de Didier Deschamps. Et en cas de troisième étoile, elle pourrait bien repartir avec un souvenir encore plus précieux : un maillot de Kylian Mbappé.