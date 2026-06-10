Tirage Keno : découvrez les numéros gagnants du mercredi 10 juin 2026

Le tirage Keno du mercredi 10 juin 2026 a livré son verdict. Les joueurs peuvent désormais vérifier leur grille et découvrir si leurs numéros figurent parmi les 16 boules tirées au sort par la Française des Jeux.

Les résultats du Keno sont désormais connus pour ce mercredi 10 juin 2026. Les participants peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de savoir s’ils font partie des gagnants de ce nouveau tirage quotidien.

Le Numéro 7 gagnant communiqué par la Française des Jeux est le 7 261 289. Les joueurs ayant choisi cette option peuvent ainsi vérifier leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du mercredi 10 juin 2026 3 4 8 10 12 13 14 22 25 27 28 29 34 37 40 50 NUMÉRO 7 : 7 261 289

Comment vérifier ses gains ?

Les participants ayant joué en ligne verront leurs éventuels gains crédités directement sur leur compte FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il est possible de faire vérifier son reçu auprès d’un détaillant agréé ou grâce aux outils officiels de contrôle proposés par la Française des Jeux.

Le prochain tirage Keno aura lieu le jeudi 11 juin 2026. Une nouvelle occasion de tenter sa chance et de viser les gains pouvant atteindre jusqu’à 2 millions d’euros.