Loto FDJ : les numéros gagnants du lundi 13 juillet 2026

Le résultat Loto FDJ du lundi 13 juillet 2026 est désormais connu. Aucun joueur n’a réussi à décrocher le jackpot de 11 millions d’euros. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, les 10 codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7.

Voici la combinaison gagnante du tirage :

5 – 18 – 26 – 29 – 45

Numéro Chance : 7



Résultat Numéro 7

8913306

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

A 0857 8299

E 0485 0938

F 2020 2200

G 5982 6246

H 6551 6104

H 9646 7744

M 2905 7424

O 8146 4573

P 5513 9364

Q 2129 6679

Le résultat Loto FDJ du lundi 13 juillet 2026 n’a pas fait de grand gagnant au premier rang. En revanche, deux joueurs ont trouvé la combinaison leur permettant de remporter un gain de deuxième rang de 75 943,10 € chacun.

Jackpot du prochain tirage

Le jackpot n’ayant pas été remporté, il grimpe à 12 millions d’euros pour le prochain tirage prévu le mercredi 15 juillet 2026.

Pensez à vérifier soigneusement votre reçu de jeu. Les gains sont réclamables dans les délais prévus par la FDJ. Bonne chance pour le prochain résultat Loto FDJ !