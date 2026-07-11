Loto FDJ : les numéros gagnants du samedi 11 juillet 2026

Le tirage du Loto FDJ du samedi 11 juillet 2026 a livré son verdict. Découvrez sans attendre la combinaison gagnante, le numéro Chance, les codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Le jackpot de 10 millions d’euros mis en jeu ce samedi n’a trouvé aucun gagnant. Il sera donc remis en jeu lors du prochain tirage avec une cagnotte portée à 11 millions d’euros.

Tirage du samedi 11 juillet 2026 3 16 34 35 38 2 NUMÉRO 7 : 4 457 715 Codes Loto gagnants (20 000 €) A 6452 8866 • B 6508 6626 • C 2130 4160 • C 8561 8980 • E 1478 5711

E 3009 8259 • O 0394 5659 • P 8115 0216 • Q 6949 4520 • V 5798 4941

Comment récupérer ses gains ?

Les gains remportés en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Les joueurs ayant validé leur grille dans un point de vente peuvent retirer leurs gains chez un détaillant FDJ jusqu’à 30 000 €. Au-delà de ce montant, il convient de se rendre dans un centre de paiement FDJ. Les gagnants de plus de 500 000 € bénéficient d’un accompagnement personnalisé proposé par la Française des Jeux.

Le prochain tirage du Loto aura lieu le lundi 13 juillet 2026 avec un jackpot estimé à 11 millions d’euros.