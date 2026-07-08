Loto FDJ : les numéros gagnants du mercredi 8 juillet 2026

Le tirage Loto du mercredi 8 juillet 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, les dix codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats du Loto sont désormais connus pour ce mercredi 8 juillet 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de vérifier s’ils font partie des gagnants de ce nouveau tirage.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 2 665 984. Les participants ayant souscrit à cette option peuvent consulter leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du mercredi 8 juillet 2026 7161828358 Les cinq numéros gagnants et le Numéro Chance NUMÉRO 7 : 2 665 984

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

D 6205 1871

F 9527 7106

J 0513 2774

K 7161 1246

N 3226 0794

P 5728 2358

P 7740 3693

U 1632 4075

V 1931 3461

V 2192 3201

Jackpot non remporté

Le jackpot de 4 millions d’euros n’a pas été remporté lors de ce tirage du mercredi 8 juillet 2026. Trois joueurs ont toutefois décroché un gain de rang 2, avec 53 464,50 euros chacun.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il est possible de présenter son reçu auprès d’un détaillant agréé.

Le prochain tirage Loto aura lieu le samedi 11 juillet 2026 avec un jackpot estimé à 10 millions d’euros.