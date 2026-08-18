Tirage EuroMillions : découvrez les numéros gagnants du mardi 18 août 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du mardi 18 août 2026 a livré ses résultats. Découvrez les cinq numéros gagnants, les deux étoiles ainsi que le code My Million qui permet à un joueur en France de remporter un million d’euros.

Le jackpot de 37 millions d’euros n’a pas été remporté ce mardi. La cagnotte va donc grimper pour le prochain tirage.

Le code My Million gagnant de ce mardi est le JI 121 9581. Son détenteur remporte la somme d’un million d’euros.

Tirage du mardi 18 août 2026 3 9 38 40 50 6 10 MY MILLION : JI 121 9581

Le jackpot de 37 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun joueur n’est parvenu à trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles nécessaires pour décrocher le jackpot EuroMillions de 37 millions d’euros mis en jeu ce mardi 18 août.

Le tirage EuroMillions récompense néanmoins deux joueurs au rang 2. Ces gagnants ont trouvé les cinq bons numéros ainsi qu’une étoile.

En France, un nouveau millionnaire est également désigné grâce à My Million. Le code JI 121 9581 a été tiré au sort et permet à son détenteur de remporter un million d’euros.

Prochain tirage EuroMillions : près de 49 millions d’euros à gagner

Le prochain tirage EuroMillions – My Million aura lieu le vendredi 21 août 2026. Après l’absence de gagnant au premier rang ce mardi, le jackpot grimpera à près de 49 millions d’euros.

Pour participer à EuroMillions, les joueurs doivent sélectionner cinq numéros parmi 50 ainsi que deux étoiles parmi 12. Un code My Million est automatiquement attribué à chaque grille enregistrée en France.

Le prochain tirage sera effectué vendredi et les joueurs pourront enregistrer leur grille jusqu’à 20h15.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.