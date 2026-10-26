Hambourg privé de Vieira et Nadir avant le choc contre Francfort en DFB-Pokal

Hambourg a essuyé un revers au-delà du résultat lors de sa défaite 1-0 contre Paderborn en Bundesliga ce week-end. En effet, Fabio Vieira et Bilal Nadir se sont blessés et seront absents pour plusieurs semaines.

Deux joueurs clés blessés contre Paderborn

Le club allemand a confirmé lundi que Vieira et Nadir ont tous deux contracté des blessures musculaires à la cuisse pendant le match. Nadir subit une blessure plus sérieuse avec une implication tendineuse, ce qui devrait allonger sa durée d’indisponibilité par rapport à Vieira.

Conséquences sur les prochaines échéances

Cette double absence tombe au plus mauvais moment alors que Hambourg doit affronter Eintracht Francfort sur deux fronts : en DFB-Pokal à domicile mardi, puis en Bundesliga à l’extérieur dimanche suivant. Ces rencontres s’annoncent donc compliquées sans ces deux éléments du groupe.