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Hambourg privé de Vieira et Nadir avant le choc contre Francfort en DFB-Pokal

lundi 26 octobre 2026 - 14:50

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Hambourg a essuyé un revers au-delà du résultat lors de sa défaite 1-0 contre Paderborn en Bundesliga ce week-end. En effet, Fabio Vieira et Bilal Nadir se sont blessés et seront absents pour plusieurs semaines.

Hambourg privé de Vieira et Nadir avant le choc contre Francfort en DFB-PokalAllemagne

Deux joueurs clés blessés contre Paderborn

Le club allemand a confirmé lundi que Vieira et Nadir ont tous deux contracté des blessures musculaires à la cuisse pendant le match. Nadir subit une blessure plus sérieuse avec une implication tendineuse, ce qui devrait allonger sa durée d’indisponibilité par rapport à Vieira.

Conséquences sur les prochaines échéances

Cette double absence tombe au plus mauvais moment alors que Hambourg doit affronter Eintracht Francfort sur deux fronts : en DFB-Pokal à domicile mardi, puis en Bundesliga à l’extérieur dimanche suivant. Ces rencontres s’annoncent donc compliquées sans ces deux éléments du groupe.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

L'impact immédiat des blessures de Vieira et Nadir sur les ambitions de Hambourg face à Francfort.

En clairDeux titulaires indisponibles pour plusieurs semaines, dont le match de Coupe mardi.
La suiteDeux confrontations clés contre Francfort en DFB-Pokal et Bundesliga à venir.

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