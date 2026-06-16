Tirage EuroMillions : découvrez les numéros gagnants du mardi 16 juin 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du mardi 16 juin 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, les deux étoiles ainsi que le code My Million tiré au sort par la Française des Jeux.

Les résultats de l’EuroMillions sont désormais connus pour ce mardi 16 juin 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec la combinaison gagnante afin de savoir s’ils font partie des heureux gagnants de ce nouveau tirage européen.

Le code My Million gagnant du jour est le CK 811 1065. Une personne ayant joué en France remporte ainsi la somme garantie d’un million d’euros.

Tirage du mardi 16 juin 2026 18 25 31 37 45 4 9 CODE MY MILLION : CK 811 1065

Jackpot non remporté

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète permettant de décrocher le jackpot de 26 millions d’euros mis en jeu lors de ce tirage.

La cagnotte poursuit donc sa progression et atteindra environ 38 millions d’euros lors du prochain rendez-vous EuroMillions – My Million.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les grilles validées dans un point de vente, les gains peuvent être récupérés auprès d’un détaillant agréé, dans la limite des plafonds prévus par la Française des Jeux.

Les gains les plus importants nécessitent une prise en charge dans un centre de paiement FDJ, tandis que les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage EuroMillions – My Million aura lieu le vendredi 19 juin 2026 avec une cagnotte estimée à 38 millions d’euros. Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour valider leur grille et tenter leur chance.