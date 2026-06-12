Tirag EuroMillions du vendredi 12 juin 2026 : aucun gagnant du jackpot de 17 millions d’euros

Le tirage EuroMillions – My Million du vendredi 12 juin 2026 a rendu son verdict. Aucun joueur n’est parvenu à décrocher le jackpot de 17 millions d’euros mis en jeu. Découvrez les numéros gagnants, les étoiles tirées au sort ainsi que le code My Million qui a fait un nouveau millionnaire en France.

Tirage du vendredi 12 juin 2026 4 7 14 22 23 ★ 7 ★ 1 CODE MY MILLION : QO 195 2951

Le jackpot n’a pas été remporté

Le jackpot EuroMillions de 17 millions d’euros mis en jeu ce vendredi 12 juin 2026 n’a pas trouvé preneur. Aucun joueur n’a réussi à trouver la combinaison parfaite composée des cinq numéros gagnants et des deux étoiles.

Malgré l’absence de gagnant au rang 1, trois participants ont tout de même réalisé une très belle opération en trouvant cinq numéros et une étoile, leur permettant de remporter un gain de rang 2.

Comme lors de chaque tirage EuroMillions, un joueur ayant validé sa grille en France est devenu millionnaire grâce au code My Million.

Le code gagnant tiré au sort est le QO 195 2951. Son détenteur remporte automatiquement la somme de 1 million d’euros.

Comment récupérer ses gains ?

Les joueurs ayant participé en ligne verront leurs gains crédités directement sur leur compte FDJ. Pour les grilles validées dans un point de vente, il suffit de faire contrôler son reçu chez un détaillant agréé ou via les services de vérification proposés par la Française des Jeux.

Les gains les plus importants nécessitent une prise en charge spécifique dans un centre de paiement FDJ, tandis que les très grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage EuroMillions – My Million aura lieu le mardi 16 juin 2026. En l’absence de gagnant ce vendredi, le jackpot grimpe désormais à près de 26 millions d’euros.

Les joueurs ont jusqu’à 20h15 le jour du tirage pour valider leur grille et tenter leur chance pour décrocher le prochain gros lot européen.